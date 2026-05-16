Umělá inteligence mění kulturu, v Olomouci se bude debatovat o jejím využití

Vývoj umělé inteligence (AI) a jeho ovlivňování kultury se stane hlavním tématem konference, kterou pořádá Moravské divadlo a Moravská filharmonie Olomouc. Veřejná debata, do které se zapojí odborníci napříč uměleckými sférami, nabídne posluchačům konkrétní zkušenosti z praxe i debatu o tom, jak mohou moderní technologie proměnit kulturní sektor v následujících letech. Konference je součástí festivalu Divadelní Flora a uskuteční se příští týden ve čtvrtek v novém Kulturně edukačním centru, sdělili ČTK pořadatelé akce.
"Umělá inteligence se stává součástí každodenní reality a kultura na tento vývoj přirozeně reaguje. Naším cílem je otevřít odbornou i veřejnou debatu o tom, jak lze AI využívat kreativně, smysluplně a zároveň zodpovědně," uvedla mluvčí Moravského divadla a Moravské filharmonie Vlasta Pechová.
Odborníci budou odpovídat například na otázky, jak AI ovlivňuje vznik umění, dramaturgii, technické zajištění kulturních akcí nebo každodenní chod institucí. Jedním z hostů bude Ondřej Král, který ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci vytvořil divadelní projekt využívající umělou inteligenci. O zkušenosti s využitím AI v dramaturgii promluví také Daniel Hrbek, ředitel Švandova divadla. Mezinárodní pohled nabídne Peter Puskas, zakladatel rakouského startupu zaměřeného na zapojení AI do fungování kulturních institucí.
"Konference se zaměří nejen na uměleckou tvorbu, ale také na praktické dopady technologií na provoz kulturních organizací, od komunikace s publikem přes produkci až po administrativní procesy. Organizátoři chtějí otevřít prostor pro sdílení zkušeností, inspiraci i kritickou reflexi rychle se měnícího prostředí," doplnila Pechová.
Konference je součástí mezinárodního festivalu Divadelní Flora Olomouc. Akce začala prvním představením v pátek a potrvá do příští neděle. Multižánrový festival nabídne asi 60 akcí, mezi nimi činoherní i taneční inscenace, hudební divadlo, rodinná představení, koncerty a desítky besed. Do Olomouce dorazí umělci z devíti zemí, letošní ročník ponese motto Solidarita a je věnován památce dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla, řekli ČTK organizátoři festivalu.