Hlavní cenu letošní mezinárodní přehlídky mladých filmařů Mladá kamera získal v Uničově na Olomoucku snímek Retour au Pays, tedy Návrat do rodného kraje. Natočili jej bratři Youri a Gaston Thobieovi, inspirací jim byla stejnojmenná báseň Jacquesa Prevérta. Diváckou cenu získal animovaný film Myslivec Masíčko. Do soutěžní přehlídky filmové tvorby autorů mladších 30 let, která vyvrcholila dnes, bylo zařazeno 43 filmů, sdělili ČTK pořadatelé. Stejný počet filmů byl v soutěži také loni.
Festival začal ve čtvrtek, šlo o jeho 52. ročník. O účast v soutěži letos usilovalo více než 200 filmů, probojovala se jich do ní pouze pětina. "Soutěžní kolekce pokryla celkem devět soutěžních kategorií rozdělených jednak podle věku autorů, jednak podle žánrového hlediska. Šest filmů natočili autoři mladší 15 let, 12 filmů bylo zařazeno v kategorii do 20 let a 25 pak natočili filmaři, již dovršili nejvýše 30 let," uvedl ředitel festivalu Vojtěch Janoušek.
Více než polovinu soutěžní kolekce tvořily hrané filmy, devět snímků bylo animovaných, pět experimentálních a tři dokumentární. "Filmy se vyznačovaly velice širokým tematickým rozpětím, tvůrci se často věnují niternému prožívání jednotlivce a pracují s motivy ztráty, paměti, dospívání, hledání identity a komplikovaností mezilidských vztahů. Mladí filmaři často zachycují svět svých hrdinů z introspektivní perspektivy, v níž se realita prolíná se vzpomínkami, sny nebo imaginací, čímž vzniká prostor pro zkoumání psychologických stavů postav," uvedl Janoušek.
Vedle intimních dramat se podle něj objevují i existenciální a filozofické otázky, například co znamená být člověkem, jak funguje paměť nebo kde leží hranice mezi realitou a její interpretací. Výrazná je také snaha o experiment, jak ve formě vyprávění, tak ve vizuálním stylu. "Animované a experimentální snímky často využívají metaforu, symboliku a poetiku k zachycení abstraktních témat, jako je strach, svoboda nebo neviditelné procesy kolem nás," doplnil ředitel přehlídky.
Necelou pětinu soutěžní kolekce tvořily filmy ze zahraničí. Tři byly z Polska, stejný počet z Itálie a po jednom z Chorvatska, Kanady a Ukrajiny. Kvality filmů hodnotila odborná porota v čele s režisérkou a kurátorkou Národního filmového archivu Johanou Ožvold. "Výběr oceněných filmů nebyl jednoduchý. Nakonec jsme se shodli na filmech, které pro nás nejpřesvědčivěji spojily vlastní autorskou výpověď s vědomou a smysluplnou prací s filmovým jazykem," uvedla Ožvold.
Spolu s ní v porotě zasedla producentka Dagmar Sedláčková, která před týdnem převzala Českého lva za film Karavan. Dále to byli filmový pedagog a experimentální filmař Martin Čihák, dokumentaristka a bývalá děkanka FAMU Andrea Slováková a filmová dramaturgyně a kurátorka Barbora Kyas.