Regionální trať Uničovku využívá čím dál víc lidí, potenciál brzdí málo parkovišť

Ondřej Zuntych
  10:02
Nejrychlejší regionální železniční trať v Česku překonává očekávání v počtu cestujících. Takzvanou Uničovku spojující Olomouc, Uničov a Šumperk běžně v týdnu využije přes sedm tisíc lidí. Potenciál má přitom ještě větší, lidé z okolí zastávek na trati například ale nejprve potřebují mít kde nechat auto nebo bezpečně uschovat kolo.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: HZS Olomouckého kraje

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
12 fotografií

V polovině roku 2023 zavedl Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KDISOK) pásmový provoz spěšných vlaků. Těmi se dá 29 kilometrů mezi Uničovem a Olomoucí ujet za 18 minut a čtrnáctikilometrová vzdálenost ze Šternberka do krajského města za osm.

Kromě nich jezdí každou hodinu osobní vlaky a další vložené spoje v pracovních i víkendových dnech, koordinátor hlídá i návaznost na autobusy. Minulý rok navíc České dráhy na modernizovanou trať vybavenou trolejemi i evropským zabezpečovačem ETCS nasadily nejnovější jednotky RegioPanter.

RegioPanter v Kaplici

„Poptávka cestujících je velmi vysoká, v současné době přepravíme přes sedm tisíc cestujících za den. Číslo překonává původní odhady, protože když se celý projekt chystal, počítalo se se 4,5 tisíci cestujícími denně,“ uvedla koncem listopadu ředitelka KIDSOK Kateřina Suchánková.

Počet cestujících na trati mezi Olomoucí a Šumperkem se podle Českých drah stále zvyšuje, meziroční nárůst činí zhruba šest procent. Suchánková to zdůvodnila výrazným zkrácením jízdní doby.

Vliv mají nepochybně i RegioPantery druhé generace s konstrukční rychlostí až 160 kilometrů za hodinu, které umožňují bezbariérový přístup a jsou vybavené klimatizací i bezdrátovým připojením k internetu. KIDSOK očekává další pozvolný nárůst počtu cestujících i v příštích letech.

Vliv na to bude mít kromě složité dopravní situace v Olomouci také chystané rozšíření placeného parkování v krajském městě a nová obytná výstavba v obcích podél trati. Tomu by ale mělo odpovídat také okolí stanic a zastávek.

Na koleje vyrazil poprvé nízkopodlažní bateriový vlak RegioPanter. S novým jízdním řádem platným od 15. prosince spojí Ostravu s Kopřivnicí a až Veřovicemi.. (14. prosince 2024)

Na koleje vyrazil poprvé nízkopodlažní bateriový vlak RegioPanter. S novým jízdním řádem platným od 15. prosince spojí Ostravu s Kopřivnicí a až Veřovicemi. (14. prosince 2024)

„Určitě bych si přál, aby byla trať pro Uničov jen přínosem, ale vnímám i nedostatky v podobě možnosti parkování aut a uschovávání kol. Nyní na tom zdlouhavě se Správou železnic pracujeme. Protože pokud má cestující využívat komfortu rychlého spojení s Olomoucí, musí mít i komfortně pořešeno zabezpečení auta či kola,“ říká uničovský starosta Radek Vincour (ODS).

Město v okolí vlakové stanice nemá žádné vlastní pozemky. Přepravovat se po Uničovsku na kole je přitom velmi pohodlné, město pravidelně sbírá ocenění za nejlepší cyklistickou infrastrukturu v Česku.

Vlak narazil do návěstidla a strhl trakční vedení. Tím zastavil dopravu na koridoru u Olomouce (4. července 2020)
RegioPanter v Kaplici
RegioPanter v Kamenném Újezdu nedaleko Budějovic.
Nový bateriový vlak RegioPanter přijde na 162 milionů korun a na baterie dojede až osmdesát kilometrů. (14. prosince 2024)
12 fotografií

„Poukazovali jsme na to v souvislosti s elektrizací trati, ale nebyly peníze ani projekt. Přemýšlíme aspoň o moderní kolárně se zabezpečením na čip, stávající stav s přístřeškem je tristní. Šlo by o modulové provedení s kapacitou 60 až 70 míst. Stejně tak tu těžko hledají místo lidé, kteří dojedou na vlak z okolních vesnic autem. Například zatímco Šternberk má své parkoviště u nádraží, u nás jde o aspoň nějaká parkovací místa,“ srovnává Vincour.

Pozor na zpoždění, cestující to může odradit

Šternberské přednádraží dokončené před čtyřmi lety má podobu dopravního terminálu, kam se vejde i stovka aut. „Přesto registrujeme, že nám narůstá počet aut před nádražím,“ líčí starosta Šternberka Stanislav Orság (ODS).

„Do budoucna proto zvažujeme parkoviště rozšířit, protože začíná narážet na své limity. Každopádně o zpoplatnění neuvažujeme. Chceme, ať lidé vlakem jezdí. Placení bychom zaváděli jen jako regulaci, kdyby toho někdo zneužíval, ale takové indicie nemáme,“ sděluje Orság.

Stanislav Orság stojí v čele Šternberka od roku 2012.

I tady přestává zázemí pro kola stačit. Nyní jsou u nádraží klasické stojany. „Záměry úschovny pro kola byly, tehdy jsme se snažili se Správou železnic a Českými drahami něco zakomponovat, ale naše představy na cykloboxy se nepotkaly. Nyní máme požadavky od lidí, že nějaké úschovny by chtěli. Ať je to uzamykatelné a kolo zůstane v suchu při dešti i sněhu,“ vykládá Orság.

Celkově přínos Uničovky chválí. Například před třemi lety otevřené akvacentrum hlásí návštěvníky z okolí i vzdálenějších míst. Přijet vlakem do Šternberka a dojít kilometr pěšky totiž může být pro někoho bez auta rychlejší, než se přepravovat veřejnou dopravou do vodního světa na okraji Olomouce.

Rychlé spojení hraje roli i v poptávce po bydlení. Když letos začal developer nabízet pozemky v lokalitě nad místní nemocnicí, přišla většina rezervací podle Orsága během několika dnů.

Souprava RegioPanter ČD v barvách PID na nádraží v Kolíně na souběžné koleji se soupravou RegioJet

„Moderní trať v širším okolí Olomouce v podstatě konkuruje MHD. Nízkopodlažní linky jezdí i na Přerov nebo Prostějov, funguje to de facto jako metro v Praze,“ oznamuje pracovník Centra dopravního výzkumu a člen olomoucké i krajské dopravní komise Petr Daněk (STAN).

„Určitě je ale potřeba dělat každodennímu cestování po kraji výrazně větší reklamu, kterou vidíte třeba v brněnských tramvajích všude. Stačí jen jednoduché srovnání výdajů s autem. Jinak integrace v kraji funguje dobře, v pořádku je za mě i výhodnější jízdné pro juniory, studenty a seniory,“ dodává Daněk.

Aby cestující vydrželi a přibývali další, je zásadní, aby vlaky neměly pravidelně zpoždění. „Když si cestující zapamatuje, že párkrát někde trčel, odrazuje ho to. Proč by měl čekat ve vlaku, to už může čekat v autě. Důležitá je i četnost spojů,“ cítí Daněk.

Trať Olomouc-Uničov se špičkovým zabezpečením je ve zkušebním provozu

„Pokud je jich málo, preferuje cestující auto, protože nemusí cestu plánovat. Spočítaný je i psychologický dopad přestupů, které představují čas navíc a míru nejistoty i nepohodlí. Takže pokud by v budoucnu jezdily například přímé akutrolejové vlaky mezi Olomoucí a Litovlí přes Červenku, mělo by to mít pozitivní vliv,“ podotýká Daněk.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Plzeň chce investovat 5,2 mld. Kč, meziročně o 16 pct více proti letošnímu plánu

ilustrační snímek

Plzeň plánuje v příštím roce investovat 5,2 miliardy korun, o 16 procent více proti letošnímu plánu. Rekordní suma půjde na stovku větších i menších projektů a...

11. prosince 2025  18:49,  aktualizováno  18:49

Sokolov má novou starostku, poslankyně Oulehlová nahradila hejtmana Kubise

ilustrační snímek

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis dnes rezignoval na funkci starosty Sokolova, v čele města ho nahradila poslankyně Renata Oulehlová (oba ANO), která byla...

11. prosince 2025  18:26,  aktualizováno  18:26

Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá pianista a pedagog Boris Krajný

ilustrační snímek

Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá osmdesátiletý pianista a pedagog Boris Krajný. O jejím udělení dnes v tajné volbě rozhodli městští zastupitelé. V...

11. prosince 2025  18:07,  aktualizováno  18:07

Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá pianista a pedagog Boris Krajný

ilustrační snímek

Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá osmdesátiletý pianista a pedagog Boris Krajný. O jejím udělení dnes v tajné volbě rozhodli městští zastupitelé. V...

11. prosince 2025  18:03,  aktualizováno  18:07

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ucpaná Praha, zaseknuté stavby. Pospíšil a Hřib opustili vedení města

Jiří Pospíšil a Zděněk Hřib

Pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) ve čtvrtek rezignoval na svou funkci. Stejné rozhodnutí učinil také jeho radní kolega Jiří Pospíšil (TOP 09). Zastupitelé místo nich zvolili...

11. prosince 2025  9:02,  aktualizováno  19:21

Beroun rozšířil síť sdílených elektrokol o dvě nové stanice

ilustrační snímek

Beroun rozšířil síť sdílených elektrokol o dvě nové stanice, celkově jich je tak ve městě 19. Nová stanoviště vznikla na Jarově v Hlavní ulici a u Medicentra,...

11. prosince 2025  17:38,  aktualizováno  17:38

Biatlon v Hochfilzenu 2025: V kolik startují čeští biatlonisté a kde je sledovat?

Lucie Charvátová na svém úseku ve štafetě na 4×6 km.

V rakouském Hochfilzenu pokračuje SP v biatlonu. Biatlonisty čekají sprinty, stíhací závody a štafety. Podívejte se, kdy čeští závodníci pojedou a jaké zaznamenali výsledky.

11. prosince 2025

Slovácké muzeum v Uh. Hradišti vystavuje kostýmy a návrhy kostýmů Oldřicha Rédy

SlovĂˇckĂ© muzeum v Uh. HradiĹˇti vystavuje kostĂ˝my a nĂˇvrhy kostĂ˝mĹŻ OldĹ™icha RĂ©dy

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti vystavuje ode dneška kostýmy a návrhy kostýmů Oldřicha Rédy (1942–2022). Tvorbu českého kostýmního a scénického výtvarníka...

11. prosince 2025  17:11,  aktualizováno  17:11

Panathinaikos – Plzeň živě: Kde sledovat zápas Evropské ligy v TV a online

Hráči Viktorie Plzeň se radují po gólu Rafiua Durosinmiho v 82. minutě utkání...

Plzeň čeká další duel ligové fáze Evropské ligy na hřišti Panathinaikosu Athény. Viktoria drží sérii pěti zápasů bez porážky a v Řecku bude chtít potvrdit výbornou formu. Kde sledovat utkání...

11. prosince 2025  18:36

Universitatea Craiova – Sparta Praha: Kde sledovat zápas Konferenční ligy v TV a online

Samuel Šimek (Pardubice) a Jan Kuchta ze Sparty (vpravo) bojují o míč.

Spartu čeká ve čtvrtek náročný duel na půdě rumunského týmu Universitatea Craiova v rámci 5. kola Konferenční ligy. Kde zápas sledovat živě v televizi nebo online?

11. prosince 2025  18:35

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Litoměřice budou hospodařit s přebytkem 13 milionů korun, investují do oprav

ilustrační snímek

Litoměřice budou v příštím roce hospodařit s příjmy 817 milionů korun a výdaji 804 milionů korun. Investice míří do oprav ulic, budování sběrného dvora,...

11. prosince 2025  16:54,  aktualizováno  16:54

Zásah v olomoucké fakultní nemocnici. Policii zajímá dokumentace jedné z klinik

Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice, v níž mimo jiné sídlí oddělení...

Policie ve čtvrtek zasahovala ve Fakultní nemocnici Olomouc. Evropský žalobce řekl, že jde o podezření na poškození finančních zájmů Evropské unie. V archivu si kriminalisté vyžádali dokumentaci k...

11. prosince 2025  17:52,  aktualizováno  17:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.