Univerzita Palackého chce zlepšit diagnostiku nespavosti, hledá dobrovolníky

Vědci z Univerzity Palackého (UP) v Olomouci chtějí zlepšit diagnostiku nespavosti v Česku. Začínají s novým výzkumem zaměřeným na rychlé rozpoznání spánkových poruch a hledají dobrovolníky z řad lidí se spánkovými obtížemi i zdravé populace. Výzkumníci upozorňují, že nekvalitní spánek se stává významným zdravotním i společenským problémem s dopady na psychiku, kardiovaskulární systém i ekonomiku. ČTK o tom dnes informovali zástupci UP.
Podle odborníků představuje dlouhodobě nekvalitní spánek stále významnější zdravotní problém. Negativně ovlivňuje psychické zdraví, kardiovaskulární systém, imunitu i schopnost soustředění. Přesto lidé své obtíže často podceňují a odbornou pomoc vyhledávají až ve chvíli, kdy se výrazně projeví v každodenním životě.
"Nespavost už dávno není jen individuální obtíž. Je to celospolečenský problém s dopadem na zdravotní systém i ekonomiku. Dlouhodobě nekvalitní spánek zvyšuje riziko celé řady onemocnění, stále však chybí jednoduché nástroje, které by pomohly včas identifikovat ohrožené jedince," uvedla Denisa Manková z katedry psychologie Filozofické fakulty UP.
Cílem univerzitního výzkumného projektu je vytvořit krátkou, vědecky ověřenou metodu pro rychlé rozpoznání nespavosti v běžné klinické praxi. Takový nástroj by mohl pomoci praktickým lékařům i specialistům zachytit potíže v jejich počátku a zahájit včasnou intervenci. Výzkum chce zároveň přinést přesnější data o tom, jak Češi skutečně spí a jak časté jsou různé formy spánkových obtíží. Odborníci uvádají, že spánkové návyky populace se v posledních desetiletích výrazně proměnily. Mimo jiné vlivem digitalizace, změn pracovního režimu nebo životního stylu.
Na projektu spolupracují akademická i klinická pracoviště včetně UP, kliniky TES zaměřující se na poruchy spánku a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. "Pacienty často vidíme až ve chvíli, kdy jsou jejich obtíže plně rozvinuté a mají výrazný dopad na kvalitu života. Přitom právě včasná diagnostika a prevence mohou zásadně zlepšit prognózu i průběh léčby," podotkla zástupkyně kliniky Veronika Dostálová.
Do výzkumu se mohou zapojit dospělí dobrovolníci prostřednictvím krátkého on-line dotazníku. Výzkumníci hledají jak lidi se spánkovými obtížemi, tak i zdravé jedince bez diagnostikované poruchy spánku, kteří vytvoří kontrolní skupinu. Podle Mankové je účast veřejnosti pro projekt klíčová, protože umožní zpřesnit diagnostiku a nastavit preventivní opatření.
Výsledky projektu by podle vědců mohly přispět nejen ke zlepšení péče o pacienty s nespavostí, ale také k větší osvětě o významu kvalitního spánku pro celkové zdraví.