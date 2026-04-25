Univerzita Palackého nabízí během léta příměstské tábory i letní školy

Sportovat, vzdělávat se, bádat i relaxovat mohou během července i srpna děti, které využijí nabídky příměstských táborů a letních škol pořádaných Univerzitou Palackého v Olomouci. Určeny jsou pro děti v širokém věkovém rozpětí - využít je mohou rodiče dětí od tří let až po středoškoláky, přihlásit se mohou všichni zájemci z řad veřejnosti, informovali ČTK zástupci univerzity. Tábory připravuje univerzitní Akademik sport centrum (ASC), Pevnost poznání i přírodovědecká fakulta.
"Naše příměstské tábory se těší velké oblibě veřejnosti už téměř 30 let. Jsme momentálně jedinou organizací v Olomouci, která je pořádá v tak rozsáhlém tematickém, prostorovém i personálním rozsahu. I když se letos kvůli rekonstrukci sportovní haly konají tábory v provizorních prostorách univerzitních kolejí, budou profesionálně připraveny jako každý rok," uvedla za ASC Hana Vyroubalová.
V nabídce táborů a letních škol si mohou zájemci vybrat mezi pohádkovým, divadelním, tanečním, sportovním i naučným zaměřením, registrace byly spuštěny v předchozích dnech. V programu tak nechybí například tábor Týden v koňském sedle, tábor zaměřený na lukostřelbu či železniční a městkodopravní tábor. Centrum nabízí také tábor pro vodáky.
Prázdninové vyžití i bádání nabízí dětem, teenagerům nebo středoškolákům také univerzitní interaktivní muzeum Pevnost poznání, kde poslední volná místa nabízí Junior tým pro děti od sedmi do devíti let, Expert tým pro děti ve věku deset až 12 let a Science Camp Pevnosti poznání pro dvanáctileté až čtrnáctileté děti.
Příměstské pobyty pro děti přichystala také olomoucká přírodovědecká fakulta. "Letní škola Badatele přírodovědecké fakulty zase nabízí studentům všech typů středních škol ve věku 15+ příležitost rozšířit si znalosti z biologie, chemie, matematiky, fyziky a věd o Zemi. Na Letní škole optiky tamtéž se středoškoláci od 16 let zase dozví základní informace ze stěžejních oblastí optiky - šíření světla, lom světla, konstrukce optických přístrojů, mikroskopie, lasery, měření spektra," doplnili zástupci UP.