Objev tak velkého počtu nových druhů je podle odborníků výjimečný. Za tyto mimořádné výsledky jí Česká botanická společnost udělila Cenu Víta Grulicha za nejlepší floristický nález z území České republiky, sdělili zástupci společnosti.

„Během mapování jsem prozkoumávala celou zájmovou oblast, abych prošla opravdu každou ulici. Městská flóra se rychle mění v prostoru a čase. Člověk nikdy neví, na co narazí, a to mě na tom bavilo. Botanika a především floristický průzkum je něco, v čem jsem se opravdu našla, co mě naplňuje,“ uvedla Kafková.

Mezi její nejvýznamnější objevy patří tráva milička (Eragrostis virescens) původem z Ameriky, která je jedním z nových druhů na území Česka. V Olomouci ji botanici pozorovali už dříve, ale nerozeznali, že jde o nový druh.

Pozorovací talent

„Objev nového druhu trávy, který se obtížně rozeznává od jiných trav, vyžaduje výborný pozorovací talent. To byl jeden z důvodů, proč jsme právě za tento nález udělili cenu pojmenovanou na památku jednoho z našich nejlepších botaniků,“ vysvětlil udělení ceny předseda České botanické společnosti Milan Chytrý.

Mezi dlažebními kostkami v ulicích města studentka zmapovala také vějířovku (Scaevola aemula), běžně pěstovanou okrasnou rostlinu původem z Austrálie, o jejímž zplanění zatím nebyly v Evropě žádné záznamy.

Ve spáře mezi chodníkem a zdí domu objevila například také dymnivku žlutou (Pseudofumaria lutea) pocházející z jižní Evropy. „Se změnou klimatu se u nás daří rostlinám z teplých krajin. V chodníkové dlažbě se uchytila paprika roční (Capsicum annuum), která pochází z tropické a subtropické Ameriky,“ popisuje ve svém výzkumu studentka.

Její výsledky ukazují, že města jsou vstupní branou nepůvodních druhů rostlin na české území. Rostliny se do měst dostávají například zplaněním z okrasných výsadeb i šířením podél silnic, přičemž městské prostředí vytváří příznivé podmínky pro jejich růst.

Jednou z hlavních cest pro jejich šíření jsou také železnice. Podle odborníků se česká flóra postupně mění a částečně tomu napomáhají i změny klimatu.