Návrat do studentských let. Univerzita Palackého pořádá velké setkání absolventů

Výběr z programu setkání absolventů UP
PÁTEK
Účastníci budou moci nahlédnout také do připravovaného U-klubu, legendárního místa někdejších studentských setkávání. Celý den pak zakončí tradiční novodobá studentská aktivita – hospodský kvíz.
Sobota bude patřit především jednotlivým fakultám, jež otevřou své dveře návštěvníkům, kteří se při prohlídkách dostanou i do běžně nepřístupných míst. Hlavním dějištěm programu se stane Konvikt, kde se uskuteční koncerty, divadelní představení, besedy, program pro rodiny s dětmi nebo projekce filmů z letošního ročníku festivalu Academia Film Olomouc.
Absolventský den se zároveň propojí s programem Dnů evropského dědictví. Na akci se doposud zaregistrovalo bezmála šest set absolventů napříč všemi generacemi, hlásit se mohou ještě do čtvrtka Konečný počet účastníků však může být výrazně vyšší.
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„Předpokládáme, že řada absolventů přijede bez předchozí registrace. Do Olomouce se nechystají jen čerství absolventi, zájem mají i lidé, kteří univerzitní posluchárny opustili už před několika desetiletími, ale stále cítí silné pouto se svou alma mater,“ uvedla vedoucí oddělení studentských záležitostí UP Vladimíra Sedláčková.
Nejvíce živo bude na „fildě“
Letošní setkání se ponese ve znamení hned dvou výročí. Vysoká škola si připomíná 80 let od svého poválečného obnovení a zároveň 40 let své Univerzity třetího věku. Právě mezi jejími absolventy organizátoři očekávají některé z nejstarších účastníků.
„Z dosud přihlášených má nejpočetnější zastoupení filozofická fakulta. Ta se výrazně zapojila také do programu a pořádá zřejmě nejvíce setkání přímo na jednotlivých katedrách. Samozřejmě jsme však rádi za zapojení každé fakulty a katedry,“ doplnila Sedláčková s tím, že program organizátoři sestavili tak, aby oslovil různé generace.
Vzpomínky na studentská léta si budou moci absolventi odnést také v podobě speciálního výročního almanachu.
Původně přitom měla vzniknout klasická historická publikace mapující jednotlivá období univerzity, během příprav ale vydavatelství společně s vedením vysoké školy koncept změnilo a zaměřilo knihu především na absolventy a současné studenty.
„Chtěli jsme jim připomenout jejich alma mater. Almanach proto kombinuje několik různých pohledů na uplynulých osm desetiletí. Historický text doplňuje mimo jiné vůbec první souhrnný přehled všech rektorů novodobé univerzity, od Josefa Ludvíka Fischera až po současného rektora Michaela Kohajdu. Každému z nich náleží fotografie, krátký životopis a představení jeho působení,“ popsal ředitel Vydavatelství Univerzity Palackého Aleš Prstek.
Výraznou roli dostaly též dobové snímky. Tvůrci je hledali v archivech i veřejných sbírkách a při výběru se soustředili hlavně na studenty a jejich každodenní život. „Fotografie jsou rozdělené podle jednotlivých desetiletí od 50. let dál a z atmosféry těch snímků je cítit, jak se společnost, univerzita i studenti měnili,“ přiblížil Prstek.
Z každého výtisku může být jedinečný originál
Historickou část připravil ředitel archivu UP Pavel Urbášek. Vycházel při tom i ze svých dříve publikovaných textů a 80 let historie univerzity zpracoval ve zkrácené podobě. Almanach ovšem přibližuje také méně nápadné proměny školy.
Jedna z kapitol například na dvou stranách ukazuje, jak se postupně měnil způsob volby rektorů, další připomíná vývoj univerzitního znaku a loga. Bohatě ilustrovaná publikace o 160 stranách vyšla v nákladu 500 kusů, k dostání je za 250 korun například v univerzitním obchodě UPoint na Horním náměstí.
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Namísto těžké reprezentativní knihy v tvrdých deskách tvůrci zvolili podobu, kterou si absolventi snadno odnesou domů. „Za nás to má být živá věc, každý výtisk se proto nakonec může proměnit v originál. Součástí almanachu je takzvaný pracovní památníček s několika volnými stranami. Absolventi si na ně mohou při setkání nechat napsat vzkazy, kontakty nebo třeba nakreslit obrázky od lidí, které po letech znovu potkají,“ nastínil ředitel vydavatelství.
„Chceme, aby s tou knížkou pracovali, aby si tam, když se potkají s někým po letech nebo s někým, kdo je zaujme, nechali osobní vzkazy, obrázky a nějakým způsobem si udělali tu publikaci jen pro sebe,“ dodal. Přímo v almanachu jsou rovněž uvedeny zhruba dvě stovky absolventů, kteří souhlasili se zveřejněním svého jména.
Původně se počítalo až se čtyřmi stovkami přihlášených, podmínkou pro zařazení do knihy byl ale výslovný souhlas. Právě osobní část má podle Prstka dát publikaci hodnotu i dlouho poté, co letošní oslavy skončí. „Myslím si, že komu se podaří naplnit tu památníkovou část, ten bude mít doma artefakt, který bude rád brát minimálně jednou za rok do ruky,“ poznamenal.