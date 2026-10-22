Univerzita Palackého otevřela lékařský kampus, součástí je simulační centrum

Autor: ČTK
  9:47aktualizováno  9:47
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| foto: ČTK

Univerzita Palackého (UP) v Olomouci otevřela nový čtyřpodlažní kampus, který budou využívat pro výuku studenti lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd. Jeho součástí je špičkové simulační centrum, kruhová aula s kapacitou 375 míst, výzkumné laboratoře a menza, která obslouží 2000 strávníků denně. Stavba, která začala v létě roku 2023, trvala 30 měsíců a vyšla zhruba na 640 milionů korun. Téměř 70 procent nákladů pokryla státní dotace. Budova získala pojmenování Červená, díky červeným trojúhelníkům kolem fasády.

Podle děkana lékařské fakulty Milana Koláře jde o další významný milník v rozvoji fakulty, která je nyní z hlediska prostorových požadavků zabezpečena na dalších 20 až 30 let. Při dnešním otevření kampusu přiznal, že je to pro něj velmi emotivní okamžik. "Zároveň jde o další krok k cíli, kterým je excelentní zdravotnické centrum evropské úrovně v Olomouci, zahrnující výuku, výzkum a poskytování kvalitní zdravotní péče, jehož součástmi je naše fakulta, fakulta zdravotnických věd a Fakultní nemocnice Olomouc," uvedl děkan.

Fakulta má v nové budově aulu s kapacitou 375 lidí, podobná učebna jí dosud chyběla. Její potřeba vyvstala po schválení národního programu na podporu navýšení kapacit v programu Všeobecné lékařství v roce 2019, díky kterému fakulta vzdělává více budoucích lékařů. Do prvního ročníku podle děkana díky národního programu nastupuje kolem 270 studentů.

Součástí budovy je i špičkově vybavené simulační centrum. Na moderních simulátorech, které poměrně věrně napodobují reální klinické situace, si studenti všeobecného lékařství mohou osvojovat praktické dovednosti před samotnou praxí s reálnými pacienty. Simulační centrum bude sloužit také studentům zubního lékařství.

Simulační výuku do kampusu soustředila i fakulta zdravotnických věd. "Díky národnímu programu na podporu vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků jsme mohli pořídit nejmodernější simulátory pro výuku všeobecných a dětských sester, porodních asistentek, radiologických asistentů a zdravotnických záchranářů, kterých do prvního ročníku nastupuje 290. Mimo jiné jsme vybavili čtyři cvičné pokoje, které simulují reálný provoz nemocnice včetně intenzivní péče," uvedl děkan fakulty Jiří Vévoda. Prostory v kampusu vnímá jako první krok k dalšímu rozvoji fakulty.

Budova v Hněvotínské ulici se stala zároveň architektonickou dominantou této části města, osazena je 3000 červenými plechovými trojúhelníky na plášti budovy, které tvoří stínicí systém. Za podobou budovy stojí brněnský ateliér Velehradský.

Na olomoucké lékařské fakultě v současnosti studuje 2100 budoucích lékařek a lékařů, fakultu zdravotnických věd navštěvuje zhruba tisícovka studujících. První studenti absolvovali výuku v nové budově v září, kdy byl zahájen zkušební provoz.

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