Univerzita Palackého rozšířila aplikaci Pokusnice určenou pro učitele chemie

Popis chemických pokusů, ale nyní už také evidenci chemikálií či kontrolu laboratorního vybavení obsahuje aplikace Pokusnice.cz z dílny olomoucké Univerzity Palackého. Je určena především učitelům chemie ze základních a středních škol. Z původní databáze návodů na chemické experimenty se tak postupně stává komplexní nástroj, který pedagogům pomáhá nejen s přípravou praktické výuky, ale také s každodenním fungováním školních laboratoří, sdělil ČTK mluvčí Univerzity Palackého Egon Havrlant.
Aplikaci vyvinuli odborníci před šesti lety, postupně ji doplnili dalšími nabídkami. "Největší novinkou Pokusnice.cz je sekce Laboratoř, která propojuje jednotlivé části aplikace do jednoho pracovního prostředí. Učitelé a laboranti mohou pomocí aplikace spravovat zásoby chemikálií a vybavení, sledovat jejich množství, dostupnost či expiraci, vytvářet vlastní záznamy a organizovat experimenty podle potřeb své školy," uvedl mluvčí.
Rozšířená je také databáze chemikálií. Nový modul umožňuje vyhledávat látky podle názvu i vlastností a poskytuje základní fyzikálně-chemické údaje, bezpečnostní informace i odkazy na bezpečnostní listy. Podobně funguje modul Laboratorní vybavení, který nabízí přehled laboratorního skla, ochranných pomůcek a dalších nástrojů využívaných při výuce chemie. "Původní poslání aplikace však zůstává stejné. Pokusnice.cz má učitelům chemie na základních a středních školách usnadnit přípravu experimentů a podpořit zařazování praktické výuky do hodin," uvedl Václav Bazgier z katedry fyzikální chemie přírodovědecké fakulty.
Databáze pokusů je přehledně členěna podle jednotlivých oblastí chemie, laboratorních technik i typu experimentů. Uživatelé mohou vybírat mezi demonstračními pokusy, školními žákovskými experimenty nebo domácími pokusy určenými pro bezpečné ověření chemických principů mimo školní laboratoř. Výrazně propracovanější jsou také samotné návody na experimenty, doplnil mluvčí.
Novinkou chemické kuchařky je interaktivní průvodce experimentem, který uživatele provádí jednotlivými kroky a pomáhá minimalizovat chyby. "Učitelé tak získávají praktického pomocníka využitelného přímo během výuky," doplnil Bazgier.
Pokusnice.cz vznikla ve spolupráci přírodovědecké fakulty a Vědeckotechnického parku UP. Nápad vznikl ve chvíli, kdy pedagogové z přírodovědecké fakulty sami složitě hledali pokusy pro malé vědce z Domu dětí a mládeže v Olomouci.