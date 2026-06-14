Univerzita Palackého rozšířila aplikaci Pokusnice určenou pro učitele chemie

Autor: ČTK
  17:31aktualizováno  17:31
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Popis chemických pokusů, ale nyní už také evidenci chemikálií či kontrolu laboratorního vybavení obsahuje aplikace Pokusnice.cz z dílny olomoucké Univerzity Palackého. Je určena především učitelům chemie ze základních a středních škol. Z původní databáze návodů na chemické experimenty se tak postupně stává komplexní nástroj, který pedagogům pomáhá nejen s přípravou praktické výuky, ale také s každodenním fungováním školních laboratoří, sdělil ČTK mluvčí Univerzity Palackého Egon Havrlant.

Aplikaci vyvinuli odborníci před šesti lety, postupně ji doplnili dalšími nabídkami. "Největší novinkou Pokusnice.cz je sekce Laboratoř, která propojuje jednotlivé části aplikace do jednoho pracovního prostředí. Učitelé a laboranti mohou pomocí aplikace spravovat zásoby chemikálií a vybavení, sledovat jejich množství, dostupnost či expiraci, vytvářet vlastní záznamy a organizovat experimenty podle potřeb své školy," uvedl mluvčí.

Rozšířená je také databáze chemikálií. Nový modul umožňuje vyhledávat látky podle názvu i vlastností a poskytuje základní fyzikálně-chemické údaje, bezpečnostní informace i odkazy na bezpečnostní listy. Podobně funguje modul Laboratorní vybavení, který nabízí přehled laboratorního skla, ochranných pomůcek a dalších nástrojů využívaných při výuce chemie. "Původní poslání aplikace však zůstává stejné. Pokusnice.cz má učitelům chemie na základních a středních školách usnadnit přípravu experimentů a podpořit zařazování praktické výuky do hodin," uvedl Václav Bazgier z katedry fyzikální chemie přírodovědecké fakulty.

Databáze pokusů je přehledně členěna podle jednotlivých oblastí chemie, laboratorních technik i typu experimentů. Uživatelé mohou vybírat mezi demonstračními pokusy, školními žákovskými experimenty nebo domácími pokusy určenými pro bezpečné ověření chemických principů mimo školní laboratoř. Výrazně propracovanější jsou také samotné návody na experimenty, doplnil mluvčí.

Novinkou chemické kuchařky je interaktivní průvodce experimentem, který uživatele provádí jednotlivými kroky a pomáhá minimalizovat chyby. "Učitelé tak získávají praktického pomocníka využitelného přímo během výuky," doplnil Bazgier.

Pokusnice.cz vznikla ve spolupráci přírodovědecké fakulty a Vědeckotechnického parku UP. Nápad vznikl ve chvíli, kdy pedagogové z přírodovědecké fakulty sami složitě hledali pokusy pro malé vědce z Domu dětí a mládeže v Olomouci.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů

V Lošanech na Kolínsku byl slavnostně otevřen Památník věnovaný třem odbojům a...

Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila perzekuci, v odboji nebyla pro pohybové postižení. Celý život nesmiřitelně vystupovala proti...

Po deštích se lesy plní houbami. Tady mají Pražané největší šanci na plný košík

ilustrační snímek

Počasí posledních dnů jako by si čeští houbaři sami vymodlili. Kombinace vydatných dešťů a následného oteplení vytvořila v lesích ideální klima, které doslova probudilo podhoubí k životu. Podle...

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních hodinách. Letošní 19. ročník Pražské muzejní noci se koná v sobotu 13. června 2026. Návštěvníkům se...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mačkáte v MHD tlačítka správně? ROPID vysvětlil, jak dávat znamení bez zmatků

Zastávky na znamení, kočárky a tlačítka... Umíte je správně používat?

Kdo někdy nervózně mačkal tlačítko v tramvaji pětkrát za sebou nebo hledal ten správný čudlík, není sám. Pražská integrovaná doprava připravila malý manuál cestujícího, který s nadsázkou vysvětluje,...

Z elektrokola se za pár tisíc stane raketa. Policie na přečipované stroje nestačí

Je to elektrokolo, nebo elektrický motocykl?

Mnozí prodejci elektrokol na webech nepřímo vybízejí zákazníky k porušování pravidel. Lákají na úpravu motorového příšlapu, aby kolo uhánělo jako o závod. Policie je proti tomu prakticky bezmocná.

Kárný senát projedná žalobu na soudce Vrchu kvůli nahlížení do spisů

ilustrační snímek

Před kárným senátem Vrchního soudu v Olomouci stane soudce Okresního soudu ve Vyškově Pavel Vrcha. Kárnou žalobu na něj podala tehdejší ministryně...

15. června 2026,  aktualizováno 

Silnice mezi Hrádkem a Rynolticemi prochází opravou

14. června 2026  23:01

Letenská pláň.

Letenská pláň.

V sobotu proběhl na Letné další Den s Policií ČR. Kromě Policie ČR se akce zúčastnili hasiči, armáda, Městská policie, celníci, záchranáři a další složky a organizace. Přišli i vzácní hosté.

vydáno 14. června 2026  22:46

Letenská pláň.

Letenská pláň.

V sobotu proběhl na Letné další Den s Policií ČR. Kromě Policie ČR se akce zúčastnili hasiči, armáda, Městská policie, celníci, záchranáři a další složky a organizace. Přišli i vzácní hosté.

vydáno 14. června 2026  22:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VEROX: video platforma zdarma, bez reklam a bez registrace

14. června 2026  22:23

Limit pro velké budovy z dřeva se v Česku zvýšil z 12 na 18, někde až na 22 metrů

Střední škola v Českobrodské ulici v Praze je příkladem toho, jak lze...

Dřevostavby se stávají hitem. Ve světě rostou domy, které mají desítky metrů do výšky. Česko upravilo přísná pravidla a tak jako máme velká betonová sídliště, můžeme se dočkat celých čtvrtí obytných...

14. června 2026  21:16

Skončila Skupova Plzeň, porota ocenila současná témata i mladou generaci tvůrců

ilustrační snímek

Udělením deseti cen, dvou čestných uznání a poslední inscenací skončil dnes večer v Plzni 36. ročník Mezinárodního festivalu loutkového a alternativního...

14. června 2026  19:18,  aktualizováno  19:18

Metalové legendy v čele s Iron Maiden zakončily 31. ročník Rock for People

ilustrační snímek

Metalové legendy v čele s Iron Maiden dnes v hradeckém Parku 360 zakončily 31. ročník festivalu Rock for People. Vystoupení Iron Maiden se uskutečnilo v rámci...

14. června 2026  17:44,  aktualizováno  22:51

Univerzita Palackého rozšířila aplikaci Pokusnice určenou pro učitele chemie

ilustrační snímek

Popis chemických pokusů, ale nyní už také evidenci chemikálií či kontrolu laboratorního vybavení obsahuje aplikace Pokusnice.cz z dílny olomoucké Univerzity...

14. června 2026  17:31,  aktualizováno  17:31

RECENZE: Hledání dokonalé lásky podle algoritmu? Are You The One? má potenciál i trhliny

Soutěžící reality show Are You The One? Česko (2026)

Láska podle expertů, luxusní vila v Thajsku a dvacet nezadaných, kteří mají odhalit své dokonalé protějšky. Nová reality show Are You The One? přináší na české obrazovky svěží koncept, po prvním...

14. června 2026  19:05

Noční potyčka před pražským klubem skončila smrtí. Cizince podezřívají z vraždy

Policejní auto.

Pražští kriminalisté vyšetřují potyčku dvou mladých cizinců, která v noci na neděli skončila smrtí jednoho z nich. Útočník je podezřelý z vraždy, řekl mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.

14. června 2026  19:02

Při odstraňování padlého stromu na Šumpersku zemřel drážní hasič

Mezi Senohraby u Prahy a Čerčany na Benešovsku narazil ve středu ráno osobní...

Při odstraňování spadlého stromu na trati v Hanušovicích na Šumpersku zemřel po poledni drážní hasič, informoval na síti X generální ředitel Správy železnic (SŽ) Tomáš Tóth. Kvůli silnému větru...

14. června 2026  18:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.