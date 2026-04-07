Vědci zkoumají, zda testy odhalí rizika u starších řidičů. Hledají dobrovolníky

Autor: zun
  15:32aktualizováno  15:32
Na bezpečnost řízení u starších řidičů se zaměří výzkumníci z Univerzity Palackého v Olomouci. Zkoumat budou zpomalené reakce nebo zhoršenou pozornost. Výsledky mohou pomoci lékařům i motoristům s objektivnějším posuzováním způsobilosti k řízení. Výzkumný tým nyní hledá dobrovolníky. Univerzita, která spolupracuje s Fakultní nemocnicí Olomouc, se zaměřila na věkovou kategorii nad 50 let s důrazem na skupinu od 65 do 85 let.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Podle výzkumného týmu je řízení auta pro mnoho lidí symbolem nezávislosti a důležitou součástí každodenního života, zejména ve vyšším věku.

„Ztráta řidičského oprávnění může vést ke ztrátě samostatnosti, sociální izolaci nebo větší závislosti na rodině,“ řekl mluvčí univerzity Egon Havrlant. Dodal, že současně však některá neurologická onemocnění mohou postupně ovlivňovat schopnosti důležité pro řízení, aniž by si toho člověk zpočátku všiml.

Chybí jasná pravidla, lékař musí rozhodnout sám

„V současné praxi často chybí jasná a objektivní kritéria, podle kterých by bylo možné rozhodnout, zda je řízení ještě bezpečné. Rozhodování tak mnohdy stojí na individuálním posouzení lékaře. Naším cílem je přinést data, která pomohou toto rozhodování zpřesnit,“ vysvětlil za řešitele projektu Jakub Štefec z katedry psychologie filozofické fakulty.

Akademici pro účastníky studie připravili sérii krátkých psychologických testů zaměřených na schopnosti důležité pro řízení. Prověří například jejich reakční čas, pozornost, koordinaci nebo schopnost správně reagovat na různé podněty.

Kromě běžně využívaných testovacích systémů používaných v Česku při dopravně-psychologických vyšetřeních výzkumníci pracují i s novinkou, která dosud v České republice není obvyklá a univerzita ji do výzkumu zapojí jako první. Jedním z cílů studie je tedy vytvořit české normy pro některé z těchto testů.

Součástí studie je i klinická část, do níž jsou zapojení pacienti s Parkinsonovou nemocí nebo parkinsonským syndromem a s roztroušenou sklerózou. Výsledky psychologických testů porovnají vědci s klinickými ukazateli průběhu těchto onemocnění.

„Naším cílem je zjistit, zda mohou dopravně-psychologické testy sloužit jako rychlý screeningový nástroj, který pomůže včas odhalit změny ve schopnostech důležitých pro řízení a případně nasměrovat pacienta k podrobnějšímu neurologickému vyšetření,“ doplnil Štefec.

Výstupem projektu by měly být doporučené postupy pro praktické lékaře, neurology a dopravní psychology, které pomohou objektivněji posuzovat způsobilost k řízení.

„Výzkum může nabídnout přínosy v několika rovinách, od včasnějšího zachycení neurologických onemocnění přes zvýšení bezpečnosti silničního provozu až po možnost, aby starší lidé mohli řídit déle, pokud je to bezpečné,“ dodal Havrlant.

Podle Českého statistického úřadu se počet řidičů nad 65 let v Česku přehoupl přes půldruhého milionu. S tím, jak populace stárne, logicky přibývá i dopravních nehod s fatálními následky, v nichž senioři figurují v roli obětí nebo i viníků za volantem.

Schopnosti řidičů se podle krajského koordinátora BESIP Miroslava Charouze zhoršují s věkem postupně, mezi hlavní omezení patří potíže se zrakem, sluchem a motorikou. „Starší člověk hůře vyhodnocuje dopravní situace a nechá se snáze ‚rozhodit‘,“ popisuje expert. „Čím více se zvyšuje mobilnost seniorů, tím větší pozorujeme nárůst dopravních nehod,“ dodal.

Podle dat projektu Senior bez nehod je pravděpodobnost dopravní havárie u řidičů nad 65 let dvakrát vyšší než u běžné populace, od 74 let se nebezpečí zvyšuje až šestnáctkrát.

