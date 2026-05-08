UP a fakultní nemocnice slaví výročí, tvůrci publikací hledají historické fotky

Univerzita Palackého (UP) v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc letos slaví významná výročí, nemocnice si letos připomíná 130 let existence a univerzita 80 let od obnovení své činnosti po druhé světové válce. K oběma výročím připravuje Vydavatelství UP dvojici publikací mapujících historii těchto institucí, vyjít mají letos na podzim. Jejich spoluautory se může stát i kdykoliv z veřejnosti, přispět mohou lidé do výzvy týkající se sběru historických fotografií, sdělil ČTK mluvčí UP Egon Havrlant.
Výzva cílí na pamětníky, absolventy i zaměstnance. Dodané fotografie by měly podle autorů publikací přiblížit autentické okamžiky z univerzitního a nemocničního života. "Nejde nám o portréty a oficiální strojené fotografie, v chystaných knihách chceme zdokumentovat každodennost, autenticitu a zajímavé či zábavné momentky, které jinde než u vás v šuplíku nenajdeme," upřesnil ředitel Vydavatelství UP Aleš Prstek. Fotografie z rodinných alb podle něj vtisknou oběma knihám nezaměnitelnou atmosféru.
Tvůrci publikací pátrají pro potřeby chystaných knih především po historických fotografiích zachycujících život ve Fakultní nemocnici Olomouc, jako jsou snímky z každodenního pracovního života, místa či oddělení, která již neexistují, a zejména zachycení ženské práce ve zdravotnictví.
Uvítají také snímky ze studentského života na Univerzitě Palackého, ať už jsou to neoficiální fotky z kolejí, brigád, výletů, stáží, legendárních studentských recesí či momentky z akcí, hospod a míst studentského setkávání. Ocení také podklady k olomouckým majálesům, ať už jsou to staré plakáty nebo fotografie z majálesových průvodů a vystoupení před rokem 1989. "Vaše vzpomínky možná obsahují důležitou část univerzitní i nemocniční historie. Pojďme ji společně poskládat a zachovat pro další generace," doplnil k výzvě Prstek.
Své fotografie mohou zájemci do redakce Vydavatelství UP propůjčit či darovat ve fyzické i elektronické podobě do 30. června, chybět by neměly také informace o snímcích. Veškeré podrobnosti najdou lidé na webu vydavatelství.