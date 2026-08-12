Mňoukající krabice s hopíky. Nová atrakce univerzity upozorňuje na fyzikální výzkum

Autor: iDNES.cz, ČTK
  14:02
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Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL) má novou atrakci: černou krabici, která mňouká a v náhodných intervalech z ní padají barevné hopíky. Její instalací za hlavní fakultní budovou škola upozorňuje na svůj dlouholetý výzkum v oblasti kvantových technologií a zároveň láká veřejnost k letní soutěži.

Inspirací pro krabici byl myšlenkový experiment rakouského fyzika Erwina Schrödingera ohledně iluze skryté kočky, která je podle něj současně živá i mrtvá, dokud člověk krabici neotevře.

Kampaň má přiblížit kvantové technologie nejen odborníkům, ale i lidem, kteří se s pojmy jako kvantová fyzika či kvantový počítač setkávají stále častěji, ale nemusí přesně vědět, co znamenají. Univerzita upozorňuje, že výzkumu kvantových technologií se v Olomouci věnují tři pracoviště a jejich práce má široké spektrum využití.

Nová atrakce univerzity. Jde o černou krabici, která mňouká a v náhodných intervalech z ní padají barevné hopíky. (srpen, 2026)
Nová atrakce umístěná za Přírodovědeckou fakultou UP. Krabice mňoukáním upozorňuje na výzkum.
Inspirací pro krabici byl myšlenkový experiment rakouského fyzika Erwina Schrödingera ohledně iluze skryté kočky, která je podle něj současně živá i mrtvá, dokud člověk krabici neotevře. (srpen, 2026)
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (UP) má novou atrakci, černou krabici, která mňouká a v náhodných intervalech z ní padají barevné hopíky. (srpen, 2026)
5 fotografií

Na popularizaci výzkumu se univerzita nyní rozhodla upozornit s využitím Schrödingerova experimentu. „I naše krabice, umístěná za Přírodovědeckou fakultou UP, mňouká. Žádná kočka v ní však samozřejmě není. Co v ní ale je, jsou hravé hopíky představující olomoucká kvanta - ta v náhodně vygenerovaných intervalech padají čtyřikrát denně z naší krabice,“ uvedl mluvčí UP Egon Havrlant.

Pokud kolemjdoucí „kvantum“ odchytí a vyfotí ho na sociální sítě s označením #vemkvantumnavylet, mohou se zapojit do soutěže univerzity.

Podle univerzity má kampaň prostřednictvím hravého prvku ukázat, že kvantové technologie nejsou jen abstraktním tématem spojeným s budoucími počítači. V Olomouci se jejich výzkum týká například světla, komunikace a bezpečného přenosu informací, životního prostředí, medicíny i zkoumání mikrosvěta.

Na katedře optiky přírodovědecké fakulty se vědci zabývají například stlačováním světla, které může umožnit pozorovat i dosud obtížně dostupné části vesmíru.

Kvantové technologie využívají také při zkoumání velmi malých objektů, třeba jednotlivých fotonů neboli částic světla, nebo molekul při různých chemických reakcích a procesech, včetně dějů uvnitř buněk.

univerzita.palackeho

Je vám horko? Olomouckým přírodovědcům taky. Ti ale ke všemu potřebují přistupovat vědecky – i k ochlazení v parném létě.

Pojďte se s nimi dozvědět něco o kvantové fyzice a zúčastnit se naší letní soutěže!

Pokud se chystáte jet třeba někam za chladnem, vezměte s sebou symbolickou kvantovou částici a pošlete nám s ní fotku z výletu. Nej fotky odměníme cenami z @upoint.upol.

ℹ️ Víc o soutěži na webu kvantovaolomouc.upol.cz. Link v biu. ☝️

4. srpna 2026 v 20:02, příspěvek archivován: 12. srpna 2026 v 11:25
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Výzkum se zaměřuje také na přenos a zabezpečení informací. Ve společné laboratoři optiky Přírodovědecké fakulty UP a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR vědci zkoumají možnosti světla při přenosu informací.

Třetím pracovištěm je katedra experimentální fyziky, která se věnuje mimo jiné environmentálním aplikacím kvantových technologií, například čištění vody pomocí kvantových částic kovů. Výzkumníci zároveň zkoumají možnosti využití kvantových technologií při diagnostice závažných onemocnění nebo při přesném dopravování léčiv.

Další informace o olomouckém výzkumu kvantových technologií jsou k dispozici na nových stránkách fakulty.

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