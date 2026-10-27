Uskupení Prostějovští demokraté ukončilo rozhovory s ANO, jedná s Na rovinu!

Uskupení Prostějovští demokraté (ODS a nezávislí) ukončilo povolební rozhovory s hnutím ANO a o vytvoření nové radniční koalice bude dál jednat už jen s vítězným uskupením Na rovinu! (STAN, TOP 09 a Zelení). Prostějovští demokraté chtějí s Na rovinu! co nejdříve podepsat memorandum o přípravě koaliční smlouvy, společně budou mít v 35členném zastupitelstvu 18 mandátů, uvedli na sociální síti. Zástupci Na rovinu! toto rozhodnutí přivítali. V Prostějově v uplynulých čtyřech letech vládlo ANO s ODS a hnutím PéVéčko.
O sestavení koalice v Prostějově souběžně jednala vítězné uskupení Na rovinu! a druhé hnutí ANO. Dosavadní koalice ANO, ODS a hnutí PéVéčko získala v novém zastupitelstvu dohromady 19 mandátů, měla by tedy rovněž většinu. Prostějovští demokraté tak byli v obou případech rozhodujícím partnerem pro vznik většinové koalice, jejich zástupci více než dva týdny jednali s blokem Na rovinu! i s ANO.
"Veřejně deklarujeme, že již nebudeme nadále jednat s hnutím ANO a jednání budou probíhat pouze s volební stranou Na rovinu!. Budeme nyní usilovat o uzavření koaliční smlouvy s koalicí tří demokratických stran tvořících toto uskupení, která by vedla k vytvoření nového vedení města Prostějova," stojí v prohlášení Prostějovských demokratů.
Lídryně Na rovinu! Jana Jílková rozhodnutí Prostějovských demokratů přivítala. "Prohlášení, které vydali těsně před naší dnešní schůzkou, považujeme za dobrou zprávu pro všechny občany, kteří svým hlasem vyjádřili vůli po změně. Pro nás byla koalice s Prostějovskými demokraty od začátku první volbou a s nikým dalším jsme nejednali. Jsme přesvědčeni, že jsme během jednání v minulých týdnech dospěli k zásadním shodám," řekla dnes ČTK Jílková. Dodala, že věří, že v v nejbližších dnech bude podepsáno memorandum a začnou intenzivní práce na vyhotovení koaliční smlouvy.
Lídryně Prostějovských demokratů a dosavadní primátorova náměstkyně Milada Sokolová dnes na sociální síti uvedla, že obdržela od dosavadního koaličního partnera nabídku na primátorské křeslo a posílení ve vedení i radě města. Nabídku však odmítla. "Ctím, že voliči změnu chtějí a v souvislosti s děním v celostátní politice nevidím jinou cestu, než se pokusit dojednat koalici s nejsilnější koalicí v zastupitelstvu," uvedl Sokolová a dodala, že cesta nebude jednoduchá.
Prostějovští demokraté také uvedli, že si před dalším jednáním s Na rovinu! nekladou žádné předběžné podmínky. "Jsme otevřeni další debatě o všech programových otázkách i záležitostech možného budoucího vedení města Prostějova. Věříme, že budoucí koalice v zastupitelstvu města bude stát na principech dalšího rozvoje našeho města a vzájemné úcty obou partnerů, kteří uzavřou toto memorandum," dodali.
Dosud opoziční uskupení Na rovinu! letos získalo v zastupitelstvu Prostějova 13 mandátů, ve srovnání s rokem 2022 si polepšilo o sedm mandátů. Druhé skončilo ANO s 11 zastupiteli. V roce 2022 jich získalo 14. Třetí Prostějovští demokraté mají pět zastupitelů. Čtvrté hnutí PéVéčko disponuje třemi mandáty, dva zastupitele má pátá SPD a jeden mandát uskupení Prostějov 2:0.
Před čtyřmi lety komunální volby v Prostějově,které má 43.000 obyvatel, vyhrálo hnutí ANO, v pětatřicetičlenném zastupitelstvu tehdy získalo 14 mandátů. Druhé skončilo hnutí Na rovinu! se šesti mandáty. Třetí SPD mělo také šest zastupitelů a čtvrtá ODS pět mandátů. Tři zastupitele získalo PéVéčko, Česká pirátská strana jednoho.