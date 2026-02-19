Muže viní z pokusu o vraždu tří lidí, včetně taxikářky. Při honičce se chtěl zabít

Kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu tří lidí osmatřicetiletého muže, který podle nich v úterý bodl nožem taxikářku v Šumperku a ujel s jejím autem. Při následné honičce s policisty úmyslně narazil do protijedoucího auta. Při střetu zranil další dva lidi. Na tiskovém brífinku to dnes řekl vedoucí krajského policejního odboru obecné kriminality Jan Lisický.
Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku. Útočník ujel v černé Škodě Superb taxikářky a zavinil dopravní nehodu s protijedoucím bílým vozem, ve kterém byli další dva lidé. | foto: Policie ČR

Muž chtěl podle kriminalistů tímto činem spáchat sebevraždu, za sebou měl již několik neúspěšných pokusů. Soud ho dnes poslal do vazby.

Policisté dnes oznámili, že zahájili trestní stíhání osmatřicetiletého muže pro dva pokusy o vraždu na třech osobách. K incidentu došlo v úterý kolem půl desáté dopoledne.

„Obviněný muž na čerpací stanici v Šumperku nasedl na zadní sedačky vozidla taxi s úmyslem zmocnit se vozidla, se kterým se rozhodl spáchat sebevraždu,“ uvedl šéf krajských kriminalistů Jan Lisický.

Poté, co řidička i útočník dorazili k rybníku Benátky v odlehlé lokalitě, vzal pachatel kuchyňský nůž a bez varování bodl taxikářku do pravé části krku.

„Potom z auta vystoupil, bezvládnou řidičku vyvlekl z auta a pohodil ji na zem. Z místa činu následně odjel,“ pokračoval mluvčí.

Na místo nejprve dorazily policejní hlídky a následně i kriminalisté. Ti ztotožnili čtyřiačtyřicetiletou zraněnou taxikářku a zahájili pátrání po jejím černém superbu, který útočník ukradl.

Řidič chtěl schválně nabourat vůz v protisměru

Vozidlo se následně podařilo vypátrat v obci Šumvald na Šumpersku, podezřelý se však pokusil policistům ujet.

„Vyrazil směrem k obci Dolní Libina a stále zrychloval. Rychlost se pohybovala přes 140 kilometrů v hodině,“ uvedl Lisický s tím, že na dlouhém rovném úseku se ujíždějící řidič rozhodl přejet do protisměru a čelně se střetnout s protijedoucí octavií.

Díky pohotové reakci druhého šoféra se podařilo vyhnout čelnímu střetu, přesto došlo k vážné srážce obou vozidel. „Řidič octavie i devětačtyřicetiletá spolujezdkyně byli během nehody zraněni,“ poznamenal Lisický s tím, že oba jsou naživu, a to i díky bezpečnostním prvkům jejich vozidla.

Prchajícího šoféra po nehodě policisté zadrželi, ze zdemolovaného ukradeného vozidla vyvázl téměř bez zranění. Podle Lisického nadýchal přes jedno promile alkoholu. Orientační test na drogy byl negativní.

Vážně zraněná taxikářka zůstává podle mluvčího Fakultní nemocnice Olomouc Adama Fritschera hospitalizovaná na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM).

„V prvním případě šlo o pečlivě naplánovanou a provedenou vraždu. V druhém případě se jedná o takzvaný nepřímý úmysl, opět dopředu promyšlený a cíleně provedený,“ objasnil šéf krajských kriminalistů.

Obviněný je nyní ve vazbě. Hrozí mu 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

Podle informací policie v minulosti konzumoval drogy i alkohol a žil na okraji sociálního prostředí. „V průběhu svého života se několikrát pokusil o sebevraždu,“ uvedl Lisický.

Muž se k činům i svému záměru přiznal, kriminalisty přitom zaskočil svým cynickým postojem. „Při výslechu na policisty pachatel působil naprosto racionálním dojmem, s naprostou chladnou netečností popisoval veškeré detaily svého jednání. Bylo zřetelné, že jeho myšlenkové pochody, které směřovaly k usmrcení vlastní osoby, naprosto nebraly v potaz to, že by při tom mohl dojít k újmě kdokoliv jiný. A v případě, že to v potaz bral, bylo mu to naprosto jedno,“ podotkl Lisický.

Místní se necítí bezpečně

Letos jde o třetí vražedný útok v Olomouckém kraji. Během minulého roku vyšetřovali krajští kriminalisté takových případů celkem patnáct.

Obyvatelé se na sociálních sítích svěřují s tím, že se na ulicích necítí bezpečně. „Už i já se bojím chodit sám ve večerních hodinách. Díky socioekonomickým problémům se nám právě zvyšuje množství těchto prapodivných existencí. Z mnoha lokalit se stala místa, kde se bojí i lidé chodit,“ uvedl v komentáři na Facebooku například Zdeněk Mikulík.

„To víte, že máme strach. Nikdo vám nezaručí, že to byl jeden incident a nic podobného se nebude opakovat. Možná by pomohly kamery do auta nebo plexiskla mezi řidiče a zadní sedačky. My teď ale všichni hlavně doufáme, že to paní přežije,“ popsal šumperský taxikář, jenž si nepřál být jmenován.

Problémový sever. Násilných zločinů je v pohraničí více, důvodem je i těžší život

Na sociálních sítích se již objevily příspěvky s poptávkou po vyhotovení
plexiskla do auta. Případ napadení taxikáře se stal v Šumperku i na podzim roku 2024. Tehdy třiadvacetiletý muž začal řidiči vyhrožovat a uhodil jej pěstí. Řidič se nakonec ubránil tím, že po útočníkovi vystřelil z plynové pistole.

Policisté sledují celkově zvýšenou kriminalitu na severu Olomouckého kraje. Na Šumpersku a Jesenicku je dlouhodobě vyšší počet trestných činů v přepočtu na obyvatele než v jiných okresech. Nejčastější násilné skutky jsou podle policie stejné i jinde, v Sudetech jich je ale víc.

