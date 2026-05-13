Podle policejní mluvčí Miluše Zajícové se situace vyhrotila večer, kdy šestadvacetiletý muž po předchozím sporu zaútočil na svého otce nožem.
„Nejprve došlo na fyzické napadání a údery, při kterých mu vyhrožoval újmou na životě, a přitom držel v rukou nůž. Otec v seniorském věku se bránil, podařilo se mu v jednom okamžiku potomka odstrčit a s obavami o svůj život se snažil rychle dostat z bytu ven,“ přiblížila mluvčí.
Otec nůž vyhodil po útoku z okna
V jedné z místností ale syn otce doběhl, loveckým nožem, který svíral v ruce, ho bodl do zad a zranil ho. Útočník poté nůž odhodil a na linku 158 oznámil, co udělal. „Otec mezitím útočnou zbraň vzal a vyhodil ji otevřeným oknem ven na ulici, protože měl obavy, že by v útoku mohl pokračovat,“ dodala Zajícová.
Na místo hned vyrazilo několik policejních hlídek, v bytě byly do několika minut. Agresor skončil v poutech, nůž se podařilo najít pod oknem bytu.
Zraněného otce ve věku 77 let převezli záchranáři do místní nemocnice, odkud putoval do Fakultní nemocnice Olomouc. „Naštěstí neutrpěl zranění ohrožující jeho život. Útočník, který byl pod vlivem alkoholu a návykových látek, byl převezen na služebnu, kde s ním proběhly procesní úkony,“ řekla Zajícová.
Mladší muž už si vyslechl obvinění pro trestné činy těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a vydírání.
Státní zástupce i soudce souhlasili s návrhem policie na vzetí obviněného do vazby. Tam bude zřejmě čekat až do verdiktu soudu, kdy soudce může rozhodnout až o desetiletém trestu odnětí svobody.