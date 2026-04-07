Vlastní psí útulek se Šumperku nevyplatí. Byl by drahým azylem, rozhodlo město

Daniel Vachek
  14:52aktualizováno  14:52
Šumperk upouští od stavby psího útulku. Není potřeba díky čipování a rychlému vracení zvířat majitelům. Podle představitelů radnice by služba byla drahým azylem pro pár zatoulaných mazlíčků, a plán vybudovat městský útulek proto zavrhli. Hlavním důvodem je nízký počet psů, kterým by skutečně sloužil, a vysoké náklady na jeho výstavbu i provoz. Šumperk ušetří odhadem deset milionů korun.
O stavbě městského psího útulku v Šumperku se opakovaně mluví už od roku 2008, kdy záměr navrhla Liga pro ochranu zvířat. Klíčovým argumentem pro její letošní odložení jsou data městské policie.

„Většinu odchycených psů se dnes daří rychle vrátit jejich majitelům, takže potřeba dlouhodobého umisťování do útulku je velmi nízká,“ vysvětlila mluvčí šumperské radnice Jana Kaněvová.

Rozhodnutí podle mluvčí vychází ze statistik městské policie, které ukazují klesající počet psů umisťovaných do útulku. Například v roce 2019 odchytili strážníci 69 psů, z nichž 20 bylo potřeba převézt do útulku. V roce 2021 putovali do útulku pouze dva psi ze 27 odchycených, v roce 2023 šest z 36 a v roce 2025 dokonce jen jeden ze 42.

Podle Kaněvové k tomuto vývoji výrazně přispělo čipování psů, které je od roku 2020 povinné. „Díky čipům a evidenci je dnes možné ve velké části případů dohledat majitele velmi rychle,“ objasnila mluvčí.

Když není majitel, jedou psi do Zábřehu

Odchyt zatoulaných psů zajišťují v Šumperku vyškolení strážníci městské policie, kteří mají potřebné vybavení včetně čteček čipů. Pokud se majitele nepodaří dohledat, zvíře převezou do smluvního útulku. „Město využívá především útulek v Zábřehu, kde je rezervována kapacita dvou kotců,“ upřesnila Kaněvová.

Mluvčí zároveň uvedla, že odhadované náklady na vybudování městského útulku dosahovaly až deseti milionů korun. „Náklady na komplexní péči o psa (v útulku – pozn. red.) jsou 300 korun za den. Celkové náklady města na pobyt psů v útulcích se tak v praxi pohybují v řádu desítek tisíc korun ročně, což je výrazně méně než provoz vlastního zařízení, který by se pohyboval ve stovkách tisíc,“ porovnala Kaněvová.

Smutný konec. Sedm podchlazených štěňat odložených v krabici od bot nepřežilo

Také podle vedoucí útulku v olomouckém Neředíně Hany Dědochové je pro města výhodnější mít smluvní útulek než vlastní. „Kdyby útulky provozovala samotná města, nejsem si jistá, jestli by je ufinancovala. Je potřeba útulek postavit, zajistit opravy, zaměstnance. Takhle si platí jenom za psy, a když je mít nebudou, nebude je to stát nic,“ vysvětlila.

Městský útulek je v kraji výjimka

Že by město mělo ve svém vlastnictví útulek, není běžná praxe ve většině okresních měst kraje. Výjimkou je pouze Přerov, který provoz svého zařízení vnímá jako výhodu. „Díky vlastnímu útulku máme možnost pružně řešit situace se zatoulanými zvířaty, zajistit jim péči a zároveň aktivně pomáhat s jejich návratem k majitelům nebo s adopcí,“ shrnula za přerovskou radnici Pavla Roubalíková.

Přerov na provoz útulku, který mají na starosti technické služby města, vyčleňuje každý rok přes 2,5 milionu korun. V roce 2025 jsou náklady přesáhly 2,8 milionu.

Během let 2021 až 2025 prošlo přerovským útulkem 407 psů. Většinu z nich se podařilo vrátit majitelům – konkrétně 282. Dalších 110 zvířat našlo nový domov prostřednictvím adopce. V současnosti je v zařízení přibližně dvacítka psů, z nichž část kvůli věku nebo povaze není vhodná k adopci.

Statistiky městské policie ukazují, že počet odchytů je v Přerově výrazně vyšší než v Šumperku. Jen v roce 2025 strážníci evidovali 232 odchycených psů, přičemž pouze 49 z nich se podařilo vrátit majiteli. Podle zástupce ředitele tamní městské policie Miroslava Komínka putovalo zbylých 183 psů do útulku, případně se nepodařilo zvíře zajistit nebo šlo o oznámení z obce mimo územní pravomoc strážníků.

Na zatoulané psy čeká v Olomouci opět tamní útulek. Odvoz jinam sklízel kritiku

Podobně jako Šumperk řeší problematiku zatoulaných zvířat také další města v regionu. Například v Jeseníku mají odchyt na starost strážníci a psy dočasně umisťují do záchytných kotců technických služeb. Pokud se majitele nepodaří dohledat, město spolupracuje s místním spolkem, který pomáhá s hledáním nového domova nebo další péčí o zvíře.

V Prostějově se počty odchycených zvířat pohybují mezi 40 a 70 ročně. Podle Terezy Greplové z Městské policie Prostějov se počet odchycených psů, které si majitel v krátké době nevyzvedl, v posledních letech snížil. „Když se pes odchytí, tak si pro něho majitel ve většině případů přijde a psi u nás zůstávají nanejvýš tři dny. Pokud se v této době vlastník nedostaví, teprve potom zvířata odvážíme do útulku v Čechách pod Kosířem,“ doplnila Greplová.

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“. Přestože jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, k tradičním oslavám patří celá řada lidových...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

Policie uzavřela ulici u ČNB, pyrotechnik prohledával podezřelé zavazadlo

Uzavření u ČNB na Náměstí Republiky v centru Prahy z důvodu odloženého...

Policie v centru Prahy na několik desítek minut uzavřela ulici Na Příkopě, řešila nález podezřelého zavazadla. Evakuovala také lidi z České národní banky.

7. dubna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Jihomoravské inovační centrum založilo kapitálový fond na podporu start-upů

ilustrační snímek

Jihomoravské inovační centrum (JIC), které pomáhá začínajícím podnikatelům a firmám, zahájilo činnost kapitálového fondu JIC Ventures. Bude investovat do...

7. dubna 2026  13:19,  aktualizováno  13:19

Íránský režim je koncentrací zla. Trestat národ ale dobré není, řekl Pavel studentům

Prezident Petr Pavel při debatě se studenty v Brně na Mendelově univerzitě. (7....

Prezident Petr Pavel přijel na návštěvu do Brna. Program jeho cesty se zaměřuje především na oblast vědy, výzkumu a inovací. Pavel na úvod zamířil za humanitární zdravotnickou jednotkou, poté se...

7. dubna 2026  7:02,  aktualizováno  14:58

Vlastní psí útulek se Šumperku nevyplatí. Byl by drahým azylem, rozhodlo město

Psi v útulku v olomoucké části Neředín čekají na adopci. (4. března 2026)

Šumperk upouští od stavby psího útulku. Není potřeba díky čipování a rychlému vracení zvířat majitelům. Podle představitelů radnice by služba byla drahým azylem pro pár zatoulaných mazlíčků, a plán...

7. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Úřad zamítl rozklad, druhou část metra D za 30 miliard postaví vítěz tendru

Dělníci v rámci stavby metra D prorazili poslední metry ze spojovacího tunelu...

Pražský dopravní podnik podepsal smlouvu na stavbu dalšího úseku metra linky D. Zakázku za 30 miliard korun bez DPH zhotoví vítěz zakázky vedený sdružením Subterra.

7. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Poplach v pražské budově ČNB: Policie tam prověřuje podezřelý batoh

Budova České národní banky v Praze (18. března 2025)

Policie ČR aktuálně zasahuje v budově České národní banky v Praze. Údajně se tam nachází odložené zavazadlo. Na místě jsou i hasiči.

7. dubna 2026  14:21,  aktualizováno  14:50

O Velikonocích řešila policie na Vysočině 17 nehod, méně než loni

ilustrační snímek

O velikonočních svátcích od pátku do pondělí řešila policie na Vysočině 17 nehod, méně než o loňských Velikonocích. Jeden člověk se při nich těžce zranil,...

7. dubna 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

O Velikonocích řešila policie na Vysočině 17 nehod, méně než loni

ilustrační snímek

O velikonočních svátcích od pátku do pondělí řešila policie na Vysočině 17 nehod, méně než o loňských Velikonocích. Jeden člověk se při nich těžce zranil,...

7. dubna 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Bezdůvodně troubil a túroval motor, potom se řidič porsche oháněl demokracií

Řidič Porsche v Budějovicích túroval motor a troubil. Před strážníky své...

Českobudějovičtí strážníci měli o Velikonocích napilno. Například ve čtvrtek večer je zaměstnal svým hlasitým vystoupením řidič Porsche na Pražské třídě. Když ho městští policisté zastavili, vytasil...

7. dubna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Společně proti melanomu: BioLife nabízí dárcům bezplatné kontroly znamének

7. dubna 2026  14:37

