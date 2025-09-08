Dopravu v Olomouci komplikují další uzavírky, rozsáhlé opravy potrvají do podzimu

Autor: zun
  11:02aktualizováno  11:02
Řidiči a cestující musejí v Olomouci počítat s dalšími dopravními komplikacemi. Přinesly je opravy silnic a ulic, které začaly dnes a potrvají až do podzimu. Rekonstrukce půlkilometrového úseku Libušiny ulice na Bělidlech bude v první etapě do 5. října znamenat úplnou uzavírku od mostu přes potok Adamovka po střed ostrůvku u civilní obrany. Částečně bude omezen i provoz k Pavelkově ulici.

Libušinu ulici v Olomouci čekají opravy. (8. září 2025) | foto: Město Olomouc

Druhá etapa trvající do 2. listopadu přinese v další části staveniště uzavírku od ostrůvku po most přes Bystřici. Příjezd bude umožněn opačným směrem než v předchozí etapě.

„Součástí prací je výměna konstrukčních vrstev komunikace, nové uliční vpusti a přípojky, pokládka žulových dvouřádků a obrub a nový přístřešek na autobusové zastávce směrem do města,“ uvedla vedoucí odboru dopravy Zdeňka Gajdošová.

Dále se dočkají vylepšení chodníky i veřejné osvětlení, též vznikne nový přechod pro chodce.

Libušinu ulici v Olomouci čekají opravy. (8. září 2025)

O týden dříve, tedy 26. října, má skončit pětimilionová oprava vozovky v ulicích Lužická a Sienkiewiczova na Povelu. Práce zahrnou celý úsek od napojení Lužické na Janského až po zvýšený práh na křižovatce s Nešporovou. Část Lužické bude neprůjezdná do konce září, poté nepůjde projet úsekem Sienkiewiczovy.

Dopravní peklo v Olomouci. Uzavřou dvě ulice najednou, řidiče čekají komplikace

Řidiče může nyní přibrzdit i částečná uzavírka v Jeremenkově ulici nedaleko hlavního nádraží kvůli údržbovým pracím na mostě přes Bystřici, kromě toho má do začátku listopadu trvat už započatá oprava Erenburgovy ulice spojující Hejčín s olomouckým průtahem.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

Do Prahy míří herci z Harryho Pottera, na LexiCon dorazí Weasley i nebezpečný záporák

Už tento víkend se koná největší festival ve střední Evropě zaměřující se na fanoušky Harry Pottera. Akce láká tisíce lidí z České republiky a Slovenska. LexiCon i letos pozval herce z oblíbené...

Proč jsou Pražané bez práce? Půlka uchazečů přešla na online registraci

Na území hlavního města Prahy ke konci měsíce srpna podíl nezaměstnaných osob, vzrostl na 3,5 procenta. Počet uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 1 205 osob na 35 015. Ve srovnání se stejným obdobím...

8. září 2025  11:16

Dopravu v Olomouci komplikují další uzavírky, rozsáhlé opravy potrvají do podzimu

Řidiči a cestující musejí v Olomouci počítat s dalšími dopravními komplikacemi. Přinesly je opravy silnic a ulic, které začaly dnes a potrvají až do podzimu. Rekonstrukce půlkilometrového úseku...

8. září 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Za nacistickou vlajku v konvoji soud uložil vyšší pokutu, podmínka neplatí

Odvolací senát Krajského soudu v Plzni pozměnil trest manželům z jižních Čech, kteří při loňských oslavách osvobození Plzně zamávali z vojenského auta vlajkou s nacistickým křížem. Senát zrušil...

8. září 2025  11:02

Ostrava vyhlásila ideovou soutěž na Svět dopravy, jde o stavbu za miliardu Kč

Ostrava vyhlásila ideovou soutěž na projekt Světa dopravy, který má vzniknout u nádraží Ostrava-Vítkovice a částečně i v aktuálně rekonstruované výpravní...

8. září 2025  9:23,  aktualizováno  9:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nízké mosty jsou pastí pro dodávky. Řidiči se po nárazu rozsypal karavan

Dva mosty kousek od sebe s výškou jen 2,5 metru jsou v Písku pastí pro řidiče dodávek a obytných vozů. Jen od začátku roku tam policisté řešili deset událostí, kdy řidiči nedbali značek a zasekli se...

8. září 2025  10:52

Chtěl zpátky do výcviku, hájí se vojenské zdravotnice souzené za smrt studenta

Okresní soud ve Vyškově dnes otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. V případu jsou kvůli usmrcení z nedbalosti obžalované dvě zdravotnice. Tragédie se stala předloni...

8. září 2025  8:52,  aktualizováno  10:49

Dospělé Čechy digitální technologie baví, necelou pětinu však zároveň stresují

Digitální technologie jsou pro většinu českých dospělých nepostradatelné a přinášejí jim inspiraci i zábavu, zároveň však u části populace vyvolávají stres a...

8. září 2025  9:05,  aktualizováno  9:05

Posílám foto, ze sobotní akce, kdy na hřišti mezi paneláky (vedle Novodvorské Plazy) opravili malování.
Určitě si to rodiče a hlavně jejich děti užijí.

vydáno 8. září 2025  10:36

Praha, Lhotka

Úplné zatmění Měsíce.

vydáno 8. září 2025  10:35

Po nákladné rekonstrukci se v podchodu u Chodovské tvrze na Jižním městě už zase chodí. Pěší, ale také cyklisté jásají, rychlé spojení pod frekventovanou silnicí dlouho chybělo. Líbí se i grafická...

vydáno 8. září 2025  10:35

Jiřinková slavnost v Letňanech. Již dvacátý ročník výstavy jiřin probíhá v prvních dvou dnech tohoto týdne v obřadní síni letňanské radnice.

vydáno 8. září 2025  10:33

Po nákladné rekonstrukci se v podchodu u Chodovské tvrze na Jižním městě už zase chodí. Pěší, ale také cyklisté jásají, rychlé spojení pod frekventovanou silnicí dlouho chybělo. Líbí se i grafická...

vydáno 8. září 2025  10:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.