V centru Olomouce se propadla část stropu bytu, nikdo nebyl zraněn

V bytě v centru Olomouce se dnes vpodvečer propadla část stropu, nikdo nebyl zraněn. Podle statika není možné byt kvůli poškozené stropní konstrukci nadále užívat, radnice proto pro tři evakuované obyvatele zajišťuje náhradní ubytování. ČTK to sdělil mluvčí hasičů Petr Běhal.
Destrukce stropu byla hasičům nahlášena kolem 17:30. Uvolněná suť spadla například do koupelny, na části stropu zůstaly odhalené dřevěné trámy. "Na místě bylo zjištěno propadnutí stropních podhledových konstrukcí. V době události se v objektu nacházely tři osoby, událost se naštěstí obešla bez zranění," uvedl Běhal.