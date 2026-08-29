V Hanáckých kasárnách vznikne soukromá základní škola pro 144 žáků

Soukromá základní škola až pro 144 žáků vznikne v části rozlehlé budovy Hanáckých kasáren v centru Olomouce, kterou loni na jaře koupila od státu brněnská společnost Salibary podnikatele Richarda Saliby. Přestavbu některých prostor třetího patra na základní školu tento týden povolil stavební odbor olomouckého magistrátu. Nová základní škola má být dokončena do závěru roku 2027. ČTK informaci získala na úřední desce magistrátu.
Školu chce investor vybudovat v prostorách bývalých kanceláří ve třetím nadzemním podlaží Hanáckých kasáren. Projekt počítá s devíti hlavními a jednou náhradní učebnou, sklady učebních pomůcek, šatnami, sociálním zázemím a jídelnou s výdejnou stravy. Škola bude určena pro žáky od prvního do devátého ročníku, v každé třídě usedne nejvýše 16 dětí. Součástí projektu je také školní družina s kapacitou 56 žáků a výdejna stravy.
Stavební úpravy budou podle rozhodnutí magistrátu zahrnovat například vybudování výdejního okna mezi kuchyní a jídelnou, samostatné úklidové místnosti a úpravu hygienického zázemí.
K projektu se kladně vyjádřila krajská hygienická stanice a odbor památkové péče magistrátu. Památkáři ale požadují, aby jim investor předložil k posouzení způsob restaurování historického litinového zábradlí, opravy stupňů schodiště, podobu nových dveří, akustických opatření či podlahových krytin.
Hanácká kasárna vydražil Saliba za 91 milionů korun, stát kulturní nemovitou památku prodal v dražbě na desátý pokus. Objekt chce majitel postupně rekonstruovat ve spolupráci s památkáři, vybudovány zde budou například výtahy. Náklady na opravu budovy dosáhnou stovek milionů korun. V budově má kromě základní školy fungovat divadlo. Část prostor využívá Univerzita Palackého. Součástí projektu jsou i byty, kanceláře, ordinace, restaurace a fitness centrum.