V Hlubočkách se srazil vlak s nákladním autem, nikdo není zraněn

Na železničním přejezdu v Hlubočkách u Olomouce se dnes ráno srazil osobní vlak s nákladním automobilem, podle prvotních informací se nikdo nezranil. Mezi stanicemi Hlubočky-Mariánské Údolí a Hlubočky-zastávka na trati z Olomouce do Krnova a Opavy kvůli nehodě nejezdí vlaky, zajištěna je náhradní autobusová doprava, vyplývá z informací Českých drah.
Nehoda se stala kolem 09:30 na železničním přejezdu u stanice Hlubočky-zastávka, který je opatřen světelnou signalizací. "Cestující a personál ve vlaku jsou v pořádku. Probíhá zajišťování evakuace cestujících," uvedly České dráhy. U nehody zasahují policisté, záchranná služba a hasiči. České dráhy odhadly, že provoz na železniční trati byl měl být obnoven před polednem.