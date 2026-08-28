V jesenických lázních nepřibývají případy střevní chřipky

V Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku tento týden už nepřibývají nové případy onemocnění klientů a návštěvníků střevní chřipkou. Hygienici tam od začátku srpna zaznamenali 144 případů gastrointestinálních obtíží, zejména průjmu a zvracení. Situace se podle nich už uklidnila. ČTK to dnes sdělila mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
Laboratorním vyšetřením potvrdili hygienici zatím u dvou lidí přítomnost norovirů, které způsobují snadno přenosné virové onemocnění. Původní zdroj nákazy dosud nezjistili. "Krajská hygienická stanice situaci nadále sleduje a pokračuje v epidemiologickém šetření," podotkla Koutná.
Podle odborníků u norovirů není vždy možné určit jeden konkrétní zdroj nákazy. Svou roli hraje také to, že noroviry jsou vysoce nakažlivé. "Jakmile se noroviry dostanou do většího kolektivu, mohou se velmi snadno šířit z člověka na člověka i prostřednictvím kontaminovaných povrchů a předmětů. Jednotlivé případy pak mohou být výsledkem postupného přenosu mezi osobami a nemusí již souviset s původním zdrojem nákazy. V takové situaci proto nemusí být možné zpětně určit jeden konkrétní zdroj. Zásadní je především přerušit další šíření infekce důsledným dodržováním protiepidemických opatření," řekla ředitelka olomoucké krajské hygienické stanice Lenka Pešáková.
Zvýšený počet případů v jesenických lázních začali hygienici registrovat od pátku 7. srpna. Do čtvrtka 13. srpna zaznamenali dohromady 111 případů. V dalších dnech přibývaly už jen jednotlivé případy. Pozitivní vývoj může podle hygieniků svědčit o účinnosti přijatých protiepidemických opatření. Lázně musejí dělat například speciální dezinfekci povrchů na toaletách, v jídelnách a v dalších společných prostorách.
Podobné problémy postihly od poloviny července také lázeňské hosty v Luhačovicích, podle hygieniků šlo zhruba o 140 případů. Laboratorní vyšetření u části pacientů potvrdila noroviry, uvedl server iDNES.cz.