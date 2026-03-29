V Jeseníkách nadále panuje zimní počasí, na své se přijdou i běžkaři

V Jeseníkách i nadále panuje zimní počasí, v nejvyšších partiích hor napadlo za poslední dny až čtvrt metru sněhu. Na své si tak stále přijdou běžkaři, vyrazit mohou třeba do stop mezi Ovčárnou, Švýcárnou a Pradědem. V Jeseníkách si nadále zalyžují také vyznavači sjezdu, denně je v provozu nejvýše položené lyžařské středisko v ČR na Ovčárně, před víkendem se znovu rozjedou také vleky na Červenohorském sedle, zjistila ČTK. Ostatní areály v Jeseníkách už ukončily sezonu.
Zimní počasí potvrzuje i jesenická horská služba. "Během tohoto týdne spadlo kolem 25 centimetrů sněhu, je tady krásná zima. Bohužel do toho foukal silný vítr, ale už to ustává, panuje také mlha. Je tu zima, sněhu na běžecké trasy na úpravu je dost. Vypadalo to tady už tragicky, ale znovu se to zachránilo a je tu bílo," řekl ČTK dispečer horských záchranářů Jiří Hejtmánek. Doplnil, že lidí na horách o víkendu moc nebylo, počasí nebylo kvůli větru příliš přívětivé.
Denně zůstává i nadále v provozu lyžařské středisko na Ovčárně. "Upraveny jsou běžecké trasy, v provozu jsou i vleky, lyžařské podmínky jsou stále dobré. Určitě do Velikonoc vydržíme, poté bude záležet na tom, zda ještě bude sněžit a jaký bude zájem o lyžování," řekla ČTK za středisko Renata Figurová.
Středisko je nejvýše položeným lyžařským areálem v ČR. Na severních svazích Petrových kamenů lyžují lyžaři v nadmořské výšce 1235 až 1445 metrů nad mořem. Areál je v přírodní rezervaci, proto tam platí omezení. Středisko musí spoléhat pouze na přírodní sníh, od ochranářů má vzhledem k poloze povolený provoz do konce dubna. Loni se tam lyžovalo do poloviny dubna.
Na Červenohorském sedle se lyžovalo na severních svazích od pátku do dneška. Za poslední dny tam napadlo do deseti centimetrů, sněžilo však se silným větrem, řekl ČTK zástupce areálu Martin Dubský. "Sobota byla z toho nejlepším dnem. Bohužel nevyšlo moc počasí, bylo větrno a podklad byl tvrdý, ledový - bylo to lyžování pro nadšence. Přijelo však relativně dost lidí, v sobotu to bylo téměř 400 lidí,"doplnil Dubský.
Vleky se dnes na sedle zastavily, lyžaře však areál opět přivítá příští týden. "Co se týče dalšího provozu, podle předpovědi jej plánujeme buď od čtvrtka do pondělí, nebo od pátku do pondělí," řekl provozovatel střediska. Provoz a zájem návštěvníků se podle něj odvíjí i od počasí v nižších polohách. "Ve chvíli, kdy se v údolí udělá teplo, lidé jsou na zahrádkách nebo na kole. I když máte ideální podmínky, v tu chvíli lidé už nejezdí. Opakem je, když se ochladí - sobotní návštěvností jsme byli až překvapeni," dodal Dubský.
V Jeseníkách i nadále platí první stupeň lavinového nebezpečí. Ve 1300 metrech nad mořem tam leží do 40 centimetrů sněhu, na hřebeni hor kolem 15 centimetrů.