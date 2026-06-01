V Jeseníkách se znovu pasou valašské ovce, pomáhají chránit přírodu

V nejvyšších částech Jeseníků se ode dneška znovu pasou ovce. Stovka zvířat se bude do začátku září pohybovat v chráněné krajinné oblasti mezi Ovčárnou a Petrovými kameny. Celé léto se budou ovce pást nad hranicí lesa a napomohou tak k udržení druhové rozmanitosti zdejších alpínských trávníků, sdělila dnes ČTK Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK). Podle Josefa Kořenka ze spolku Stránské, který volnou pastvu zajišťuje, budou na ovce dohlížet pastevci se psy.
"Ovce jsou v péči o horské hole cenným pomocníkem. Vypasou totiž odolné trávy a borůvčí a uvolní tak místo vzácným druhům, které by v zapojeném porostu neměly šanci. Prospívá to takovým ikonickým rostlinám zdejších květnatých trávníků, jako je třeba zvonek vousatý, violka žlutá sudetská, jestřábník alpský či hořec tečkovaný. A díky tomu se zde bude dařit i horským motýlům, zejména okáči menšímu a horskému," uvedl Jindřich Chlapek z AOPK.
O pastvu ovcí se starají pastevci z řad přátel spolku Stránské. Zájem o pastevectví byl přitom velký, za 24 hodin byly všechny termíny obsazeny. "Ovce pasou naši kamarádi, kteří mají psa. Jsou to pastevci, kteří jsou prověření a umí to. Živí se tím, ale mají i své zaměstnání a toto mají jako koníčka," doplnil Kořenek. "Práce to není jednoduchá, na pastvu k Petrovým kamenům se vyráží brzy ráno a přes poledne jsou ovce zpět u Ovčárny, kde se mají možnost napít. Odpoledne se pak vyráží na kopec znovu," doplnila Vladimíra Křenková ze spolku Stránské ze Stránského u Rýmařova. S ovcemi chodí pastevec na horách za každého počasí.
Ovce se na svazích Jeseníků pásly už dříve, ale pouze na pozemcích ohraničených sítěmi. Volnou pastvu obnovili ochranáři po 80 letech, letos se na volno podle Kořenka budou ovce pást podruhé. Jde o plemeno valašská ovce, které i přes drsné horské podmínky v nadmořské výšce 1320 až 1450 metrů nad mořem podle chovatelů velmi dobře prospívá. "Loni jsme zde několikrát viděli vlka, proto máme zvířata na noc dobře zabezpečená ve vysoké ohradě obehnané elektrickým ohradníkem," doplnil Kořenek.
Kromě ovcí se na úbočí hory Praděd a nedaleké Švýcárny v Jeseníkách vrátili před lety také koně a krávy. I tato zvířata v části CHKO Jeseníky pomáhají udržet cenné bezlesí. Pro horské podmínky byly vybrány krávy skotského náhorního skotu a koně huculského plemene z farmy ve Vernířovicích na Šumpersku. Na svahy se vrátí v polovině června.