V Jeseníku dominují před volbami plány na obnovu města po povodních

Pokračování obnovy města po katastrofálních povodních z roku 2024 je hlavní prioritou většiny lídrů kandidujících v komunálních volbách v Jeseníku. Vedle oprav poškozené infrastruktury dávají důraz na dostupné bydlení a bezpečnost, zjistila v anketě ČTK. Do komunálních voleb jde letos ve městě devět stran, hnutí a sdružení. Počet kandidátek vzrostl o třetinu, před čtyřmi lety jich bylo šest.
Do voleb jde znovu sdružení Jeseník srdcem, které vládlo městu předchozí dvě volební období. Současná starostka Zdeňka Blišťanová již kandidátku nevede, loni se stala poslankyní, lídryní je Martina Seidlerová. Blišťanová kandiduje z třetího místa. "Velkou část energie budeme i nadále směřovat do dokončení obnovy města po povodních v roce 2024 a zvýšení jeho odolnosti," řekla ČTK Seidlerová. Sdružení bude prosazovat také dokončení výstavby bytů, transformaci centrálního zásobování teplem či přípravu prodeje pozemků určených k výstavbě.
Také lídr PRO Jeseník Dušan Antálek považuje za nejvyšší prioritu obnovu po povodních. "Mou hlavní prioritou je dát Jeseníku jasný směr, modernizovat jeho infrastrukturu a vytvářet podmínky pro kvalitní život rodin, seniorů i podnikatelů," uvedl Antálek. Lídr Občanů Jeseníku Václav Dvořák chce především dokončit opravy po povodních. "Ukazuje se, že to ještě potrvá několik let. Našemu vedení města se podařilo vyjednat, že stát uhradí 90 procent nákladů. Zbylých deset procent bude snad město schopno krýt z vlastních zdrojů," podotkl Dvořák.
Nezávislí za Jeseník vedení Martinem Šosem kladou důraz na bezpečnost a řešení situace lidí bez domova. Navrhují spolupráci městské policie, neziskových organizací a azylového domu. Za prioritu považují také výstavbu bytů, včetně startovacích, a vytvoření sto parkovacích míst do dvou let. "Na to nám budou stačit vlastní prostředky a dotace státu. Žádné velké zadlužování neplánujeme, jsme podnikatelé, umíme hospodařit," podotkl lídr.
Nové byty se objevují i v prioritách hnutí ANO, jeho lídryně Vendula Sukupová prosazuje výstavbu bytů prostřednictvím založení bytového družstva. Druhým hlavním tématem je pro ni projektování protipovodňových opatření ve spolupráci s obcemi v povodí Bělé a Staříče a ostatními institucemi. "V případě družstevní výstavby úvěr garantuje město, které není přímým dlužníkem. Úvěr budou splácet budoucí majitelé bytů. V případě nutného spolufinancování na protipovodňová opatření by byl dlouhodobý úvěr nutnou realitou," míní Sukupová.
Náš Jeseník chce podle lídra Jiřího Jelínka vedle obnovy po povodních řešit dostupné bydlení, revitalizaci sídlišť, rozvoj cyklodopravy či rozvoj kulturních a komunitních aktivit. Za jednu z priorit označuje také bezpečnost a rozšíření městského kamerového systému. Při financování počítá s vlastními příjmy, dotacemi i úvěry. SPD v čele s Evou Ruschkovou označuje za priority stabilizaci regionu, bezpečnost, obnovu silnic a mostů a protipovodňová opatření. Chce také rozvíjet lázeňský potenciál města a podporovat pracovní místa, aby mladí lidé neodcházeli do větších měst. Za hlavní zdroj financování považuje dotační programy a odmítá zadlužování kvůli projektům, které nepovažuje za smysluplné.
Sociální demokracie s lídrem Františkem Brašnou staví na dostupném bydlení, zdravotní péči a na bezpečném prostředí. "Urychlíme opravy lávek, cest, základní školy a dalších objektů poškozených povodněmi. Zároveň prosadíme preventivní protipovodňová a krizová opatření, aby byl Jeseník do budoucna lépe chráněn a připraven," uvedla strana na síti. Kandidátní listinu do voleb v Jeseníku podali také Motoristé. Podle jejich lídra Ladislava Rozenského je jejich hlavní prioritou zásadní urychlení obnovy po povodních a zajištění jejího stabilního financování. "Druhým strategickým bodem je posun projektu tunelu pod Červenohorským sedlem do fáze reálné realizace. Zásadně odmítáme polovičaté plány a požadujeme kombinovanou variantu, tedy železniční i silniční," řekl ČTK lídr Motoristů.
Komunální volby v Jeseníku vyhrálo před čtyřmi lety uskupení Jeseník srdcem, které získalo sedm mandátů v zastupitelstvu s 21 členy. Druhá byla společná kandidátka hnutí ANO a ČSSD s pěti mandáty. Třetí PRO JESENÍK získal čtyři zastupitele. Tři mandáty obdrželo sdružení Jeseničtí 2022 a po jednom Nezávislí-Jeseník a hnutí Společně.
Na koalici se domluvilo stejně jako v předchozím období Jeseník srdcem a PRO Jeseník, v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu mají 11 mandátů. Před letošními volbami se vůči konkrétním partnerům vyhranili pouze Nezávislí za Jeseník, kteří podle jejich lídra Martina Šose nepůjdou do koalice s Jeseníkem srdcem. Sukupová z hnutí ANO označila spolupráci s tímto uskupením za nepravděpodobnou kvůli programovým rozdílům.