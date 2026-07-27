V Krasickém rybníku v okrajové části Prostějova utonul čtyřiapadesátiletý muž. Jeho tělo nalezli svědci v sobotu, informovala dnes ČTK policejní mluvčí Miluše Zajícová. Okolnosti neštěstí policie prověřuje. Podobný případ řešila policie loni 20. dubna, tehdy na místě utonul čtyřiasedmdesátiletý muž. O rok dříve se podobné neštěstí stalo v červenci, tehdy zemřel dvaašedesátiletý muž.
Svědci se na policii v sobotu obrátili s tím, že na hladině Krasického rybníka je tělo. "Na místo byla vyslána hlídka, která zjistila, že se skutečně jedná o lidské tělo bez známek života. Prvotním šetřením na místě nebylo zjištěno, že by se na úmrtí čtyřiapadesátiletého muže podílela jiná osoba. Za účelem řádného prověření celé události byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti," uvedla mluvčí.
Podobný případ vyšetřovala policie na Přerovsku letos na konci června, kdy ve vodní nádrži Jadran v katastru obce Osek nad Bečvou objevili svědci tělo staršího muže zhruba 50 metrů od břehu. Vytáhli jej na břeh, oživit se jej ale již nepodařilo.