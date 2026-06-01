V květnu zemřeli na silnicích Olomouckého kraje tři lidé, o dva více než loni

V květnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Olomouckém kraji tři lidé, je to o dva více než ve stejném období loňského roku. Mezi oběťmi jsou také dva motorkáři. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly deset obětí. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a informací ČTK.
Poslední smrtelná nehoda se stala na konci května u Těšetic na Olomoucku, při které zemřel jedenapadesátiletý řidič. Podle policie nezvládl řízení, vyjel s autem ze silnice a narazil do betonového obrubníku.
Nehody mají za květen na kontě také dvě úmrtí motorkářů. V polovině května zemřel u Senice na Hané na Olomoucku motorkář po střetu s osobním autem. Další dva lidé se při nehodě zranili a skončili v nemocnici. Další motorkář zemřel na začátku května po čelním střetu s osobním autem v katastru Branné na Šumpersku. Nehoda se stala ve chvíli, kdy předjížděl nákladní vozidlo.
Celkem se v květnu stalo 441 nehod, což je o 13 méně než loni. Celková škoda byla vyčíslena na 35,37 milionu korun, což je pod ročním průměrem. Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem, druhou nejčastější příčinou byla nepřiměřená rychlost. Nejvíce nehod se stalo v pátek 22. května, celkem 25.
Počet nehod v květnu 2026 v Olomouckém kraji
Okres Počet nehod Počet mrtvých
Jeseník 27 0
Olomouc 215 2
Prostějov 53 0
Přerov 65 0
Šumperk 70 1
