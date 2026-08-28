V Litovli se v neděli otevřou návštěvníkům dvorky a zahrady v centru města

Do běžně nepřístupných dvorků a zahrad v okolí Palackého ulice v centru Litovle na Olomoucku budou moci v neděli odpoledne nahlédnout návštěvníci akce Otevřeme dvorky. Program nabídne také výstavu historických fotografií, vyprávění o domech, hudbu, výtvarné dílny či projížďky na lodičce po Mlýnském potoce protékajícím touto částí města. ČTK to sdělila Zuzana Strakošová ze spolku Na Pavlínce, který akci pořádá.
Organizátoři chtějí lidem ukázat známou část Litovle i z jiné perspektivy. "Návštěvníci budou seznámeni hlavně s historií Olomouckého předměstí a ulice Palackého v Litovli prostřednictvím starých fotografií a historických textů," uvedla Strakošová.
Podél Palackého ulice, od centra města směrem k ulici Frištenského, budou informační panely věnované jednotlivým domům a jejich historii. Texty doplní dobové fotografie, na jejichž přípravě pořadatelé spolupracují s litovelským muzeem. Lidé se při procházce dostanou také na místa, která jsou za běžných okolností veřejnosti nepřístupná.
Součástí nedělního programu bude pouliční hudba, výtvarné workshopy nebo vyprávění o rybách žijících v místních ramenech řeky Moravy a rybnících. Nedělní program Otevřeme dvorky v Litovli s necelými deseti tisíci obyvateli navazuje na tradici obdobných akcí v českých městech, mezi první patřily v 80. letech minulého století Malostranské dvorky.