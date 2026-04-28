V Moravské filharmonii končí šéfdirigent Zsolt Hamar, čeká jej poslední sezona

V Moravské filharmonii Olomouc (MFO) ukončí své působení dosavadní šéfdirigent Zsolt Hamar, budapešťský rodák s evropským renomé. Oznámilo to dnes vedení filharmonie. V čele orchestru stojí od sezony 2022/2023, nadcházející sezona bude jeho poslední. Jeho působení tak obsáhne pět koncertních sezon. ČTK to dnes řekla mluvčí filharmonie Vlasta Pechová. Bližší důvody k jeho odchodu vedení filharmonie ani šéfdirigent nesdělili.
"K odchodu Zsolta Hamara dochází na základě vzájemné a přátelské dohody mezi šéfdirigentem a vedením Moravská filharmonie Olomouc. Jedná se o uvážený krok, který nastane až na konci příští sezony, aby byl dostatek času na jeho hladkou realizaci. Nadcházející sezona je plně připravena a šéfdirigent Hamar zůstává v čele orchestru po celou její dobu, takže kontinuita umělecké práce není nijak ohrožena," řekla Pechová.
Filharmonie zároveň během tohoto období zahájí hledání osobnosti, která na jeho působení naváže. "Celou situaci vnímáme jako přirozenou příležitost k dalšímu uměleckému růstu a rozvoji orchestru, na který chceme v následujících sezonách navázat," doplnila mluvčí.
Šéfdirigent Zsolt Hamar vystřídal v roce 2022 na této pozici Jakuba Kleckera, který orchestr vedl tři předchozí sezony. Jeho inaugurační koncert v olomoucké filharmonii se uskutečnil 27. října. Hamar zastával v předchozích letech funkci šéfdirigenta v Maďarské národní filharmonii, léta působil jako operní dirigent, byl ředitelem divadla ve Wiesbadenu a pravidelně hostoval v Curyšské opeře.
Nový šéfdirigent měl původně smlouvu na tři sezony, stejně jako jeho předchůdce, později mu byla prodloužena. Před Jakubem Kleckerem orchestr vedl Petr Vronský, který na této pozici setrval 13 let. Podle tehdejšího ředitele MFO Jonáše Harmana je však tak dlouhé působení na pozici šéfdirigenta ve filharmonii výjimečné.
MFO se od loňského ledna sloučila s Moravským divadlem Olomouc. Olomoučtí radní se rozhodli orchestr a třísouborové divadlo sloučit hlavně z ekonomických důvodů. Zejména mezi členy filharmonie vyvolalo sloučení obou institucí nevoli.