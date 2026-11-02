V Olomouci bude v úterý pochod na podporu České televize a Českého rozhlasu

V Olomouci bude v úterý odpoledne pochod na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Účastníci vyjádří nesouhlas s plánovaným zrušením televizních a rozhlasových poplatků a převedením financování obou veřejnoprávních médií na státní rozpočet. Průvod vyvrcholí shromážděním na Horním náměstí. ČTK to dnes sdělil Martin Dostál z iniciativy Veřejnoprávně, která akci pořádá. Vládní politici změnu financování hájí a odmítají argument, že by zrušením poplatků byla ohrožena nezávislost veřejnoprávních médií.
Úterní pochod Olomoucí bude v den celodenní stávky pracovníků ČT a ČRo, kteří proti chystané změně financování protestují. Průvod vyrazí v 15:00 od olomouckého studia ČT poblíž hlavního vlakového nádraží. Jeho účastníci projdou ulicí Kosmonautů, třídou 17. listopadu, třídou Svobody a Pavelčákovou ulicí na Horní náměstí. Tam bude od 16:00 pokračovat program, do kterého se zapojí také olomoučtí studenti. Skončit by měl kolem 19:00.
K účastníkům shromáždění v centru Olomouce promluví například herečka Pavla Dostálová, dcera bývalého ministra kultury Pavla Dostála, či signatář a někdejší mluvčí Charty 77 Tomáš Hradílek, který od prezidenta Petra Pavla dostal medaili Za zásluhy. Do Olomouce přijede i slovenský investigativní novinář a spisovatel Arpád Soltész, jenž se podílel na založení Investigatívneho centra Jána Kuciaka. Kulturní část programu obstará Hanácký mužský sbor Rovina, Lukáš Mareček a zpěvačka Michaela Vitásková s kytaristou Tomášem Zatloukalem. Po vystoupeních a společném zpěvu státní hymny bude následovat studentský happening.
K protestnímu pochodu se v Olomouci připojí stávkující pracovníci obou veřejnoprávních médií. "Nesouhlasíme s návrhem na změnu způsobu financování veřejnoprávních médií ani se způsobem, jakým ho vláda prosazuje. Jeho současná podoba ohrožuje stabilitu a nezávislost ČT a ČRo. Jsme připraveni ji hájit," uvedl Dostál, který pracuje v Českém rozhlase Olomouc.
Do protestní akce se zapojí studenti Filozofické fakulty Univerzity Palackého, kteří v úterý ve 14:00 opustí výuku a vydají se k vlakovému nádraží, odkud bude vycházet pochod do centra Olomouce. "Vedení filozofické fakulty plně podporuje aktivity své akademické obce apelující na zodpovědný a odborně podložený přístup k veřejnoprávním médiím a jejich nezastupitelné roli," uvedl děkan fakulty Jan Stejskal.
Předlohu, která počítá se zrušením rozhlasového a televizního poplatku a převedením financování ČT a ČRo na státní rozpočet, poslali 24. října do druhého čtení ve Sněmovně poslanci vládní koalice. Opozice záměr označuje za útok na nezávislost veřejnoprávních médií a jejich faktické zestátnění. Vlnu nevole vzbudilo i samotné projednávání novely, které se protáhlo do brzkých sobotních hodin a poslanci hlasovali v 04:36 ráno. Velká demonstrace za nezávislost veřejnoprávních médií je svolána na 15. listopadu na pražskou Letnou.