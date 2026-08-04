V Olomouci bylo podáno do voleb 12 kandidátek, o jednu více než v roce 2022

O hlasy voličů v krajském městě Olomouci v nadcházejících komunálních volbách se chtějí ucházet zástupci 12 politických stran a hnutí. Loni bylo v termínu podáno 11 kandidátek. Některé politické strany půjdou letos do voleb společně. Vyplývá to z informací olomouckého magistrátu, kam do dnešních 16:00 mohly strany své kandidátní listiny podávat. Letošní komunální volby se uskuteční 9. a 10. října. V Přerově bylo doručeno devět kandidátek, o dvě méně než před čtyřmi lety.
"Registrační úřad v Olomouci přijímal kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva města Olomouce do dnešních 16:00. Do této lhůty bylo podáno celkem 12 kandidátních listin. Volební strany mohou do 10. srpna 2026 své kandidátní listiny doplňovat o další kandidáty nebo upravovat pořadí kandidátů," řekl dnes ČTK mluvčí radnice Jan Horejš.
Doplnil, že následně registrační úřad kandidátní listiny přezkoumá a v případě zjištění nedostatků vyzve zmocněnce volebních stran k jejich odstranění, a to nejpozději do 17. srpna. "Do 22. srpna 2026 registrační úřad vydá rozhodnutí o registraci kandidátní listiny, případně o vyškrtnutí kandidáta z kandidátní listiny nebo o jejím odmítnutí. Informace o tom, které volební strany podaly kandidátní listiny pro Olomouc, budou k dispozici až po registraci kandidátních listin," doplnil mluvčí.
Řada stran a hnutí již dříve oznámila i své lídry. Hnutí ANO do komunálních voleb v Olomouci povede primátorka Miroslava Ferancová. Lídrem hnutí spOLečně bude její náměstek Otakar Štěpán Bačák. Jedničkou olomoucké kandidátky ODS je podnikatel Jan Vašíř. Lídrem Starostů a nezávislých (STAN), kteří půjdou v Olomouci do voleb poprvé samostatně, se stal právník a bývalý městský zastupitel Marek Zelenka.
Na prvním místě kandidátky hnutí ProOlomouc je dosavadní zastupitel města a dlouholetý ředitel Vydavatelství Univerzity Palackého Aleš Prstek. O hlasy voličů bude na podzim v Olomouci usilovat také nová koalice TOP 09, České pirátské strany a Strany zelených. Lídryní kandidátky je politoložka Lucie Tungul (TOP 09). Jedničkou na kandidátce KDU-ČSL bude advokát, krajský a olomoucký zastupitel a bývalý náměstek primátora Matouš Pelikán. Do komunálních voleb v Olomouci půjde společně hnutí SPD, strany Trikolora a Svobodní. Kandidátku povede náměstek hejtmana Pavel Jelínek (SPD).
Komunální volby v Olomouci v roce 2022 vyhrálo ANO, získalo 16 mandátů v zastupitelstvu, které má 45 členů. Druhá skončila koalice Spolu s deseti mandáty. Třetí koalice ProOlomouc a Pirátů disponuje osmi zastupiteli. Čtvrtá SPD a Trikolora má pět mandátů, čtyři zastupitele hnutí spOLečně. Šestý STAN má dva mandáty.