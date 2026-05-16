V Olomouci, Přerově a Prostějově finišuje příprava kandidátek pro volby

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Politické strany a hnutí v Olomouci, Přerově a Prostějově finišují s přípravou kandidátních listin pro podzimní komunální volby a už mají zpravidla jasno o svých lídrech. Na čelných místech kandidátek jsou zkušení komunální politici i méně známá jména. Lhůta pro odevzdání kandidátních listin pro komunální volby i pro nominace v senátních volbách skončí v úterý 4. srpna. Obecní volby se spolu s prvním kolem senátních voleb uskuteční 9. a 10. října.

V Olomouci povede hnutí ANO do komunálních voleb primátorka ANO Miroslava Ferancová. Lídrem hnutí spOLečně je její náměstek Otakar Štěpán Bačák. Jedničkou ODS je v Olomouci jedenatřicetiletý podnikatel Jan Vašíř. Starostové a nezávislí (STAN) půjdou ve městě do voleb poprvé samostatně. Lídrem kandidátní listiny se stal právník a bývalý olomoucký zastupitel Marek Zelenka. Piráty do komunálních voleb povede jejich krajský předseda a městský zastupitel Zdeněk Žák.

Lídrem olomoucké kandidátky lidovců je advokát, krajský zastupitel a bývalý náměstek primátora Matouš Pelikán. Na prvním místě kandidátky hnutí ProOlomouc bude dosavadní zastupitel města a dlouholetý ředitel Vydavatelství Univerzity Palackého Aleš Prstek.

Příprava kandidátek pro komunální volby pokročila i v Prostějově. První místo kandidátní listině ANO má obsadit primátor a senátor František Jura, kterého do čela navrhla místní a oblastní organizace hnutí. Návrh kandidátky ještě projde vnitrostranickým schvalovacím procesem. ČTK to řekl Jura. Do komunálních voleb v Prostějově půjde opět koalice Na rovinu!, kterou tvoří STAN, TOP 09 a Zelení. O podobě kandidátky zatím nebylo rozhodnuto, řekl ČTK Aleš Matyášek, který v předchozích komunálních volbách stál v čele kandidátky Na rovinu!.

Jedničkou na kandidátce prostějovského hnutí PéVéčko bude opět primátorův náměstek Jiří Pospíšil."Kandidátku už máme připravenou a jenom ji dolaďujeme. Začínáme pracovat na volebním programu a dalších záležitostech," řekl ČTK Pospíšil. O hlasy voličů se bude na podzim v Prostějově poprvé ucházet také nová společná kandidátka Náš Prostějov. U jejího zrodu stál zastupitel a bývalý člen SPD Pavel Dopita a Martin Hrazdil (PRO).

První jména již zveřejnili zástupci hnutí a stran také pro volby v Přerově. "Piráti v tuto chvíli o podobě komunální kandidátky v Přerově stále jednají s dalšími subjekty a nezávislými osobnostmi. Lídrem kandidátky je právník, univerzitní pedagog a zastupitel města Petr Dostalík,“ řekl ČTK zástupce přerovské organizace Jaromír Horký.

ODS bude kandidátku pro komunální volby schvalovat na místním sněmu v pondělí příští týden. Také ANO nechce do krajského sněmu kandidáty sdělovat, plánuje se na konci května, řekl ČTK přerovský primátor Petr Vrána (ANO). Hnutí Společně pro Přerov podle Jana Horkého momentálně dokončuje jednání o možné předvolební koalici a obsazení prvních míst kandidátky. "Příští týden snad bude již jasno, jak bude naše kandidatura vypadat,“ doplnil Horký.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

3. den na MS v hokeji 2026: Švédové se střetlo s Dánskem. Jaké další zápasy nabídne dnešní program?

Slovenští hokejisté se těší z vítězství po zápase základní B-skupiny Slovensko...

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje třetím hracím dnem. Do akce šli favorité turnaje včetně USA a Švédska. Důležitý duel za sebou mají také Slováci. Nedělní program nabídne šest zápasů, Česko...

17. května 2026  20:25

MS hokej 2026: Česko proti Slovinsku nenavázalo na výhru s Dánskem

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

Čeští hokejisté v sobotu večer na mistrovství světa nastoupili k druhému zápasu základní skupiny. Po úspěšném vstupu do turnaje proti Dánsku však národní tým proti Slovinsku neuspěl. Rozhodly...

17. května 2026  1:19,  aktualizováno  20:06

Češi vstoupili do MS v hokeji 2026 vítězně. Ve Fribourgu ovládli zápas s Dánskem

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

Česká hokejová reprezentace vstoupila do mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně a zapisuje první tři body. Prosadil se kapitán Roman Červenka, nebo Dominik Kubalík.

15. května 2026  22:50,  aktualizováno  17. 5. 20:05

2. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi překvapivě padli, Slovensko oslavilo vítězství

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Druhý hrací den mistrovství světa v hokeji 2026 nabídl šest zápasů základních skupin. Do akce šla znova česká reprezentace, která po úvodním duelu s Dánskem vyzvala Slovinsko. Poprvé se na turnaji...

16. května 2026  23:21,  aktualizováno  17. 5. 19:49

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ukrajinci tančili a zpívali s Čechy na festivalu Slovanské prameny v Plzni

Ukrajinci tanÄŤili a zpĂ­vali s ÄŚechy na festivalu SlovanskĂ© prameny v Plzni

Téměř 140 účinkujících, ze dvou třetin Ukrajinců, hráli, tancovali, zpívali a bavili se dnes na Mezinárodním festivalu Slovanské prameny v Plzni. Propojuje...

17. května 2026  18:09,  aktualizováno  18:09

1. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi porazili Dánsko, Švédsko vyzvalo favority MS

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 odstartovalo nabitým programem a hned první hrací den nabídl několik atraktivních duelů. Tím nejdůležitějším byl souboj Česka s Dánskem. Utkání nakonec Češi zvládli,...

15. května 2026  23:58,  aktualizováno  17. 5. 19:44

Rekonstrukce omezují provoz na přivaděči u Plzně

17. května 2026  19:38

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Začalo mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na koho narazí česká reprezentace?

17. května 2026  19:32

Nález možného nebezpečného předmětu uzavřel v Plzni Klatovskou a okolí synagogy

ilustrační snímek

Policie v Plzni uzavřela dnes odpoledne rušnou Klatovskou třídu a okolí Velké synagogy. Důvodem je hlášení o uložení možného nebezpečného předmětu v synagoze....

17. května 2026  17:59,  aktualizováno  17:59

Češi na MS v hokeji 2026: Česká soupiska, výsledky, program zápasů a kde sledovat?

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit se bude trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky...

17. května 2026  19:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Brně se na podporu ČT a ČRo sešlo asi 3000 lidí, pochodovali městem

V BrnÄ› se na podporu ÄŚT a ÄŚRo seĹˇlo asi 3000 lidĂ­, pochodujĂ­ mÄ›stem

Na podporu Českého rozhlasu (ČRo) a České televize (ČT) se dnes odpoledne v Brně sešlo asi 3000 lidí. V průvodu pochodovali centrem města. Počet lidí pro ČTK...

17. května 2026  17:39,  aktualizováno  18:41

Bybit spouští akci „BTC Pizza Day" pro držitele karet Bybit

17. května 2026  19:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.