V Olomouci, Přerově a Prostějově finišuje příprava kandidátek pro volby

Politické strany a hnutí v Olomouci, Přerově a Prostějově finišují s přípravou kandidátních listin pro podzimní komunální volby a už mají zpravidla jasno o svých lídrech. Na čelných místech kandidátek jsou zkušení komunální politici i méně známá jména. Lhůta pro odevzdání kandidátních listin pro komunální volby i pro nominace v senátních volbách skončí v úterý 4. srpna. Obecní volby se spolu s prvním kolem senátních voleb uskuteční 9. a 10. října.
V Olomouci povede hnutí ANO do komunálních voleb primátorka ANO Miroslava Ferancová. Lídrem hnutí spOLečně je její náměstek Otakar Štěpán Bačák. Jedničkou ODS je v Olomouci jedenatřicetiletý podnikatel Jan Vašíř. Starostové a nezávislí (STAN) půjdou ve městě do voleb poprvé samostatně. Lídrem kandidátní listiny se stal právník a bývalý olomoucký zastupitel Marek Zelenka. Piráty do komunálních voleb povede jejich krajský předseda a městský zastupitel Zdeněk Žák.
Lídrem olomoucké kandidátky lidovců je advokát, krajský zastupitel a bývalý náměstek primátora Matouš Pelikán. Na prvním místě kandidátky hnutí ProOlomouc bude dosavadní zastupitel města a dlouholetý ředitel Vydavatelství Univerzity Palackého Aleš Prstek.
Příprava kandidátek pro komunální volby pokročila i v Prostějově. První místo kandidátní listině ANO má obsadit primátor a senátor František Jura, kterého do čela navrhla místní a oblastní organizace hnutí. Návrh kandidátky ještě projde vnitrostranickým schvalovacím procesem. ČTK to řekl Jura. Do komunálních voleb v Prostějově půjde opět koalice Na rovinu!, kterou tvoří STAN, TOP 09 a Zelení. O podobě kandidátky zatím nebylo rozhodnuto, řekl ČTK Aleš Matyášek, který v předchozích komunálních volbách stál v čele kandidátky Na rovinu!.
Jedničkou na kandidátce prostějovského hnutí PéVéčko bude opět primátorův náměstek Jiří Pospíšil."Kandidátku už máme připravenou a jenom ji dolaďujeme. Začínáme pracovat na volebním programu a dalších záležitostech," řekl ČTK Pospíšil. O hlasy voličů se bude na podzim v Prostějově poprvé ucházet také nová společná kandidátka Náš Prostějov. U jejího zrodu stál zastupitel a bývalý člen SPD Pavel Dopita a Martin Hrazdil (PRO).
První jména již zveřejnili zástupci hnutí a stran také pro volby v Přerově. "Piráti v tuto chvíli o podobě komunální kandidátky v Přerově stále jednají s dalšími subjekty a nezávislými osobnostmi. Lídrem kandidátky je právník, univerzitní pedagog a zastupitel města Petr Dostalík,“ řekl ČTK zástupce přerovské organizace Jaromír Horký.
ODS bude kandidátku pro komunální volby schvalovat na místním sněmu v pondělí příští týden. Také ANO nechce do krajského sněmu kandidáty sdělovat, plánuje se na konci května, řekl ČTK přerovský primátor Petr Vrána (ANO). Hnutí Společně pro Přerov podle Jana Horkého momentálně dokončuje jednání o možné předvolební koalici a obsazení prvních míst kandidátky. "Příští týden snad bude již jasno, jak bude naše kandidatura vypadat,“ doplnil Horký.