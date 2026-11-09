V Olomouci se chystá studentské shromáždění na podporu veřejnoprávních médií

Diskuse na téma veřejnoprávních médií a svobodné kultury či workshop psaní dopisů pro poslance bude doprovázet chystané studentské shromáždění, které se odehraje v úterý na nádvoří olomoucké právnické fakulty. Podpořit veřejnoprávní média by na shromáždění měli studenti i zástupci Univerzity Palackého (UP). Setkání je naplánováno v úterý od 17:00, řekla dnes ČTK spolupořadatelka akce a členka Akademického senátu Právnické fakulty Aneta Rustler. Ve stejný den plánují protesty a happeningy i studenti v dalších univerzitních městech.
"Jde o studentské shromáždění za účelem vyjádření podpory veřejnoprávním médiím. Studentská olomoucká uskupení se spojila a vystupují společně, společně se staví proti způsobu, kterým vládní koalice prosazovala návrh zákona, který by podřadil financování veřejnoprávních médií do státního rozpočtu," uvedla Rustler. Akci pořádají Studenti UP za média, Iniciativa olomouckých studentů a Stojíme za kulturou Olomouc.
Shromáždění začne v 17:00 na nádvoří u právnické fakulty, během zhruba hodinového setkání prokládaného hudebním vystoupením se na nádvoří vystřídají zástupci jednotlivých iniciativ, univerzity i zástupci Moravského divadla.
V plánu je také od 19:30 do 20:00 doprovodný program v prostorách právnické fakulty - půjde o workshop Psaní poslancům a panelovou diskusi nazvanou Veřejnoprávní média a svobodná kultura: obrana a útok, na které budou diskutovat například kulturní manažerka Magdaléna Hruška z katedry divadelních a filmových studií filozofické fakulty, členka rady pro podporu animovaných děl a videoher Státního fondu audiovize Zdeňka Hubáček Kujová, specialista na ústavní právo Maxim Tomoszek a investigativní novinář Jan Moláček.
Olomoucké studentské shromáždění se bude konat týden po veřejných protestech na podporu veřejnoprávních médií, která se uskutečnila po celé republice. Do centra Olomouce tehdy přišlo přes 2000 studentů Univerzity Palackého a obyvatel města i širokého okolí. Na náměstí dorazili pochodem od vlakového nádraží, na délku měřil průvod téměř kilometr.
Důvodem těchto shromáždění je nesouhlas se záměrem vlády zrušit televizní a rozhlasové poplatky a převést financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet. Vláda ohrožení jejich nezávislosti odmítá. Změna financování podle ní není ani útokem na demokracii, ale naplněním předvolebního slibu a snahou o efektivnější hospodaření České televize a Českého rozhlasu.