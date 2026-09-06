V Olomouci se chystá třídenní festival Letní náplavka, přinese koncerty i plavby

Autor: ČTK
  10:20aktualizováno  10:20
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Hudbu, gastronomii, sportovní aktivity i program na řece Moravě nabídne v polovině září olomoucká náplavka. Třídenní festival nese název Letní náplavka, návštěvníci se budou moci vydat mimo jiné i na plavbu do Olomoucké pevnůstky, soutěžit na raftech a paddleboardech nebo ochutnat nabídku místních gastronomických podniků. Součástí programu bude také dobročinná sbírka na pomoc lidem zasaženým povodněmi v Nepálu, sdělil dnes ČTK spolupořadatel akce Šimon Pelikán.

Akce se uskuteční příští týden od pátku do neděle. Organizátoři chtějí návštěvníkům nabídnout program spojený s pobytem u vody a pod širým nebem i v době, kdy se hlavní letní sezona již chýlí ke konci. "Chceme lidem dopřát ještě pár hezkých letních dní u vody a vytvořit atmosféru, kterou často hledáme na dovolených u moře. Bude tu dobré jídlo, hudba, plavby i program přímo na vodě," uvedl Pelikán.

Letní náplavku doprovodí také koncerty, hudební program nabídne vystoupení skupin a interpretů D.U.Bmusic, Rivermons, Alibaba, Liquidators Crew, TYNA a Martina Skácela. Vystoupí také DJ Forrest Pine.

Gastronomickou část doplní nabídka několika podniků z Olomouce a okolí. Návštěvníci budou moci ochutnat například pokrmy připravované na grilu, sushi, pizzu či tacos. Součástí gastro zóny budou rovněž pivovary.

K hlavním bodům programu budou patřit speciální plavby Ololodí do Olomoucké pevnůstky. Denní plavby jsou určeny především rodinám s dětmi. V cíli na účastníky čeká občerstvení a doprovodný program, jehož součástí bude i setkání s vodníkem Emilem. S podvečerem se charakter plaveb promění. Pevnůstka se stane netradiční restaurací pod širým nebem, kde bude hosty čekat několikachodová večeře v podání šéfkuchaře Petra Heneše.

Součástí festivalu bude také sbírka na pomoc Nepálu. Oba pořadatelé akce, Pelikán a Heneš, se před několika týdny vrátili z Himálaje, kde se zúčastnili benefiční akce na podporu místních škol. Po následných povodních v Nepálu se rozhodli pomoc zasaženým lidem zařadit také do programu olomouckého festivalu. Součástí programu bude proto sbírka na pomoc tamním lidem.

Nová náplavka u řeky Moravy je 370 metrů dlouhá a 12 metrů široká, je součástí protipovodňových opatření. Jejich stavba nedaleko centra Olomouce začala na jaře 2018, stála 730 milionů korun. Investice zahrnovala stavbu dvou mostů v Komenského ulici a na Masarykově třídě, výstavbu hrází a protipovodňových zdí i rozšíření koryta řeky Moravy a nábřeží. Po jejím otevření se zde konají akce během celého roku, včetně adventu.

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