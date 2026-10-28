V Olomouci se otevře zájemcům 17 ateliérů a dílen, představí zázemí tvůrců

Sedmnáct ateliérů, dílen a dalších kreativních prostorů v Olomouci a okolí se otevře tuto neděli veřejnosti při akci s názvem Otevřená studia Olomouc. Návštěvníci budou moci nahlédnout do zázemí tvůrců zaměřených například na keramiku, sklo, fotografii, architekturu, módu, knižní vazbu nebo současné umění. Zájemci se také budou moci potkat přímo s jejich tvůrci a poznat zákulisí vzniku jejich tvorby. ČTK o tom informovali pořadatelé akce ze spolku Kreativní Olomouc.
Na řadu míst se přitom zájemci běžně nedostanou, samotné tvůrce budou moci sledovat přímo při tvorbě. "Otevřená studia jsou příležitostí potkat se s lidmi, jejichž práci možná známe, ale běžně nevidíme, co všechno za ní stojí. Osobní setkání je přitom cenné pro obě strany - návštěvníci mohou poznat realitu tvůrčí práce a samotní tvůrci získávají bezprostřední zpětnou vazbu," uvedla organizátorka akce Magda Hruška.
Zájemcům se během akce představí například keramička Anna Dvořáková, která tvoří pod značkou Stika ceramics z jediného druhu hlíny a několika glazur inspirovaných barvami kamenů, půdy, listí či dřeva. Architektonický ateliér LBNK.archi zase přivítá veřejnost ve své první olomoucké realizaci ukryté ve dvorním traktu domu na Dolním náměstí. V Bořivojově ulici se mohou zájemci seznámit s tvorbou designéra Davida Valnera a fotografky Terezy Valnerové. V programu nechybí ani ateliér knihařky Kateřiny Mestické, která své řemeslo s nadsázkou přirovnává ke kouzelné Narnii. Její dílna nabídne pohled na stroje, nástroje i každodenní zázemí tohoto tradičního řemesla.
Dvě zastávky zavedou zájemce také mimo město. "V Bělkovicích-Lašťanech představí studio.dog.leg. renovace sedacího nábytku především z 30. až 70. let, při nichž využívá tradiční techniky a zachovává původní řemeslný charakter jednotlivých kusů," doplnila za pořadatele akce Michaela Výchová. V Hlubočkách se zapojí Geniální Hřebíková, coworkingová dílna o rozloze 400 metrů čtverečních, kde se tradiční řemeslo potkává s 3D tiskem, řezacím plotrem nebo CNC frézkou.
Studia budou během letošního ročníku zájemcům zpřístupněna od 11:00 do 18:00. Návštěvníci si v nich navíc budou moci řemeslo vyzkoušet i na vlastní kůži. Letošní program nabídne například práci na hrnčířském kruhu, glazování keramiky, moderní kaligrafii, výrobu vlastního bločku, upcyklaci textilu nebo tvorbu šperků. Více informací je na stránkách akce.