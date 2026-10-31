V Olomouci se sešli fanoušci lega, svá monumentální díla vystavují na výstavišti

V monumentální historické pevnosti, vlakové stanice, depa závodních aut i obří stavební stroje dokázali proměnit sběratelé z Česka i zahraničí svou vášeň ve stavitelství z kostek lega. Jejich umění je po celý víkend k vidění v prostorách olomouckého Výstaviště Flora. Za stovkami propracovaných modelů přitom nestojí jen trpělivost a tisíce hodin práce, ale také splněné dětské sny, nostalgie a pořádná dávka fantazie.
"Lego spojuje lidi, ať už jsou jakéhokoliv věku a pohlaví. Je to hrozně hezký koníček," řekl ČTK jeden z vystavujících Štěpán Brumek.
Pozornost návštěvníků zaujme například rozměrná vesmírná stanice. Na modelu o rozloze několika metrů čtverečních pracoval její autor po několik zim a spotřeboval na něj odhadem 180.000 až 200.000 dílků. "Je to vlastně splněný dětský sen. Jako dítě jsem si vysnil i ten kráter, našel jsem si místo, kde ta základna bude, a opravdu se to splnilo. Jenom to trochu trvalo," řekl ČTK Martin z Olomouce, který má mezi sběrateli přezdívku Kanak. Jeho stanice se nachází v kráteru Coriolis na odvrácené straně Měsíce. Inspiraci čerpal ze setů stavebnic z přelomu 70. a 80. let, zbytek už nechal na vlastní fantazii.
Na výstavě nechybí ani jeho metrový astronaut či další propracované části základny. Instalace modelu na výstavišti zabrala tentokrát přibližně deset hodin, samotná stanice však vznikala několik let. Po skončení akce čeká Kanaka další náročná práce. Model rozebere na menší části, uloží jej do zhruba 80 krabic a odveze domů. "Tři hodiny budeme uklízet minimálně. Manželka má zatím pochopení," poznamenal s úsměvem.
Až do precizních detailů je k vidění také trpasličí pevnost Štěpána Brumeka z Velké Polomi na Ostravsku. Osmatřicetiletý stavitel ji vytvořil podle fantasy Tolkienova světa, konkrétně podle trpasličího rodu Železných pěstí. I tady hrála roli hlavně autorova fantazie. Na prvotní stavbě dvanáctidílného modelu pracoval přibližně půl roku, později ještě upravoval skály, stromy i figurky.
K legu se přitom vrátil poměrně nenápadně. Když jeho syn dostal staré stavebnice po dědečkovi, chlapce příliš nezaujaly, zato Brumekovi připomněly vlastní dětství a postupně propadl fantasy modelům. "Vždycky říkám, že na tom stole je kus mé osobnosti. Myslím si, že jsme svým způsobem umělci. Malíři se vyjadřují barvami, my skrze kostky," řekl ČTK sběratel. Kostky z lega jsou pro něj i relaxací. "Kolikrát si u toho strašně odpočinu, vypnu a vyčistím si hlavu. Po večerech cvakám kostičky," dodal.
Na letošní ročník výstavy Svět kostek dorazili kromě sběratelů a tvůrců z Česka také jejich kolegové ze Slovenska, Nizozemska, Polska, Rakouska a Maďarska. Mezi hlavní lákadla patří také 3,5 metru vysoký model pevnosti Minas Tirith z filmové trilogie Pán prstenů, pětimetrová zoologická zahrada s téměř 600 figurkami zvířat nebo 4,7 metru vysoký jeřáb sestavený z více než 15.000 dílků. Velkou pozornost přitahuje také interaktivní kuličková dráha z Nizozemska zapsaná v Guinnessově knize rekordů. Mnozí z nejmenších návštěvníků se kvůli ní ani nemohli pohnout z místa.