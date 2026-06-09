V Olomouci v Jánského ulici hořel panelový byt, jedna osoba byla zraněna

V panelovém domě v Jánského ulici v Olomouci zachvátil požár jeden z bytů, jeden muž s popáleninami skončil v péči záchranářů. Hasiči ze zakouřených prostor domu zachránili dalších 14 lidí, evakuovali je v maskách. Požár způsobil škodu tři miliony korun, rozšířil se při nabíjení baterky do elektrokola, řekla dnes ČTK mluvčí hasičů Lucie Balážová.
Požár zasáhl byt na panelovém sídlišti v městské části Povel. Oheň pohltil byt ve druhém patře, hustý černý dým následně silně zakouřil i sousední prostory. "Škoda se předběžně odhaduje na tři miliony korun, zasažen byl jeden byt, další tři nad ním jsou silně zakouřené, stejně jako společné prostory," uvedla mluvčí hasičů. Poškozen je i byt v prvním patře, při zásahu hasičů jej vyplavila voda.
Ze silně zakouřených prostor evakuovali hasiči 14 obyvatel, nasadit jim museli vyváděcí masky. Zraněnou osobu předali zdravotnické záchranné službě. "Šlo o muže středního věku, popálil se na dolní končetině. Odvezen byl do Fakultní nemocnice Olomouc na urgentní oddělení, šlo ale o lehčí popáleninu. Další osobu jsme netransportovali, na místě zůstává jedna posádka," řekla dnes ČTK mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková.
Oheň se podle mluvčí hasičů rozšířil při nabíjení baterky do elektrokola. "Obyvatel bytu nabíjel baterku do elektrokola, došlo k zahoření baterie a k rozšíření požáru do celé místnosti. Byt je v tuto chvíli neobyvatelný," dodala mluvčí hasičů. U požáru zasahovaly tři jednotky hasičů, využily i výškovou techniku, oheň likvidovaly zevnitř i zvenčí, dodala Balážová.