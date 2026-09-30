V Olomouci vzniká nový obor zaměřený na diagnostiku a léčbu rostlin

Základy nového oboru, takzvané rostlinné teranostiky, má položit projekt Plantonics, který spustil Český institut výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) Univerzity Palackého. Půjde o dvouletý výzkum, vědci v něm chtějí propojit diagnostické a léčebné přístupy a přispět ke zvýšení odolnosti rostlin vůči nepříznivým podmínkám. Hlavní řešitelka projektu Nuria De Diegová na něj získala v prestižní soutěži grant ve výši 18,6 milionu korun, sdělili dnes ČTK zástupci UP.
"Rostlinná teranostika kombinuje biologii, datovou vědu a nanotechnologie. Spolupráce s kolegy z různých oborů a jejich propojování je přesně to, co mě na vědě baví nejvíc. Díky tomu budeme moci sledovat rostliny velmi komplexně a získané poznatky mohou přispět ke zmírnění dopadů nepříznivých podmínek na zemědělské plodiny a tím i k potravinové bezpečnosti," uvedla Nuria De Diegová, která v CATRIN vede výzkumnou skupinu zaměřenou na interakci rostlin s prostředím.
Dosud vědci obvykle sledovali reakce rostlin na jeden stresový faktor, například sucho, vysoké teploty nebo napadení patogeny. Rostlinná teranostika se má zaměřit na několik faktorů současně. Výzkum zahrne biotický stres způsobený živými organismy, například škůdci či chorobami, i abiotický stres vyvolaný například suchem, vysokými teplotami nebo nedostatkem živin. "Vytvoříme experimentální platformu, která tento přístup umožní. Díky tomu budeme moci odhalit nové biomarkery spojené s odolností rostlin a ty následně přenést do diagnostických i léčebných nástrojů pro zvýšení tolerance rostlin vůči nepříznivým podmínkám," objasnila vědkyně.
Výzkumníci využijí technologie dostupné v CATRIN, včetně vysokokapacitního fenotypování, metabolomiky, tedy analýzy nízkomolekulárních látek, a nanotechnologií založených na uhlíkových materiálech. Při zpracování dat využijí také umělou inteligenci. Výzkum budou provádět na modelové rostlině huseníčku rolním. Jde o drobnou plevelnou rostlinu z čeledi brukvovitých, která se používá jako modelový organismus v molekulární genetice rostlin.
Vědci na výzkum získali grant v soutěži ERC CZ, jde o doplňkový program ministerstva školství podporující projekty posunující hranici poznání. Jeho cílem je finančně podpořit české vědecké projekty, které uspěly v náročném mezinárodním hodnocení Evropské rady pro výzkum, ale na financování z evropských peněz kvůli omezenému rozpočtu nedosáhly.