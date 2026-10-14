V Olomouci začalo fungovat centrum filmové a audiovizuální výchovy

Na vzdělávací programy, filmové projekce a workshopy pro školy, pedagogy i veřejnost se zaměří regionální centrum filmové a audiovizuální výchovy AV HUB, které se dnes otevřelo v minikině Čekárna v Olomouci. Jako sedmé centrum tohoto druhu v Česku má propojit školy, pedagogy, lektory, kulturní instituce a odborníky a podpořit rozvoj filmového vzdělávání v Olomouckém kraji, sdělila ČTK jeho koordinátorka Hana Fišerová. Centrum vzniklo pod hlavičkou Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu (AsFAV).
"Olomouc má pro vznik podobného centra skvělé předpoklady - silné kulturní zázemí, univerzitu, festivaly i řadu lidí a institucí, kteří se filmu a vzdělávání dlouhodobě věnují. V regionu však zatím chybí systematická koordinace a prostor pro propojování škol s jednotlivými odborníky, kulturními institucemi a organizacemi z celé republiky," uvedl člen výboru AsFAV a provozovatel Čekárny Olomouc Pavel Bednařík.
Propojení s celorepublikovou sítí asociace by podle něj mohlo přispět k lepší spolupráci mezi institucemi a k dlouhodobému rozvoji filmové a audiovizuální výchovy v regionu. Potenciál vidí také ve spolupráci s olomouckou Univerzitou Palackého, především s její pedagogickou a filozofickou fakultou. První z nich připravuje budoucí učitele, druhá vzdělává odborníky na film a audiovizi.
AV HUB Olomouc chce kromě propojování škol a kulturních institucí pořádat také vzdělávací akce pro pedagogy a lektory, ukázkové lekce a praktické semináře. Mezi plánovanými aktivitami jsou například dílna ploškové animace vedená ilustrátorským a designérským studiem OP&K, meotarový workshop s Theou Pfeffermannovou z Aeroškoly nebo ukázkové lekce programu CinEd, mimo jiné k filmu Modrý tygr. Připraveno je také školení učitelů Filmouka.
Na programech pro školy se má centrum podílet společně s kinem Metropol. Další projektové dny, lekce a promítání budou v kulturním prostoru Sedmička. Připravuje se rovněž spolupráce s dalšími kulturními a vzdělávacími institucemi v regionu.
AsFAV je profesní organizace, která od roku 2017 podporuje rozvoj filmové a audiovizuální výchovy v Česku. Sdružuje pedagogy, lektory, odborníky i organizace působící ve filmovém vzdělávání a usiluje o posílení jeho role ve školním i mimoškolním prostředí. Věnuje se vzdělávání pedagogů, tvorbě metodických materiálů, odborné spolupráci a osvětě.