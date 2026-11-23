Vlastivědné muzeum v Olomouci (VMO) spojí svůj letošní adventní program s pomocí rodinám vážně nemocných dětí. Výtěžek z prodeje punče a moštu podpoří Společnost pro MPS, která pomáhá rodinám dětí se vzácným metabolickým onemocněním. Muzeum se zapojí také do sbírky Vánoční hvězda organizace Šance Olomouc. Adventní program začne v pátek 27. listopadu na nádvoří muzea. ČTK to dnes sdělila mluvčí VMO Martina Vysloužilová.
První charitativní večer začne v pátek v 17:00. Na nádvoří bývalého kláštera klarisek si lidé budou moci do 21:00 koupit punč nebo mošt, výtěžek poputuje Společnosti pro MPS. Ve 20:00 vystoupí pěvecký sbor Bel canto ZUŠ Campanella. Stejná akce je naplánována také na 11. prosince, její součástí bude výstava černobílých fotografií Váš pohled, náš svět.
"Chtěli jsme, aby si lidé mohli Vánoce v muzeu nejen užít, ale také se na jejich přípravě sami podílet. Proto jsme připravili dílny, ve kterých si návštěvníci vyrobí vlastní ozdoby a společně s námi postupně ozdobí muzejní stromek. Vánoční program jsme zároveň propojili s pomocí těm, kteří ji potřebují. Věříme, že právě společné zážitky a drobná gesta solidarity k adventu neodmyslitelně patří," uvedla projektová manažerka muzea Zuzana Kuklová.
Společnost pro MPS pomáhá rodinám dětí s mukopolysacharidózou, vzácným dědičným metabolickým onemocněním, které postupně postihuje různé orgány. Organizace poskytuje rodinám finanční, praktickou i psychickou podporu.
VMO se 4. a 5. prosince zapojí také do sbírky Vánoční hvězda. Hvězdy budou k dostání na recepci do vyprodání zásob. Výtěžek sbírky využívá Šance Olomouc například na vybavení dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, přímou pomoc rodinám a rekondiční pobyty dětí po léčbě. "Muzeum vnímáme jako místo, které má lidi spojovat. Nejen prostřednictvím historie, výstav a kulturních akcí, ale také tím, že dokáže podpořit dobrou věc," podotkl ředitel VMO Jakub Ráliš.
Součástí adventního programu budou také tvořivé dílny. Návštěvníci si v nich vyrobí stylizovanou hanáckou ozdobu a poté ji zavěsí na muzejní stromek. V předsálí sálu Václava III. bude vystaven betlém ze sbírek muzea a promítat se budou historické fotografie zasněžené Olomouce a vánoční pohlednice ze 40. let minulého století. Ve čtvrtek 10. prosince nabídne muzeum přednášku s dílnou věnovanou purpuře a 16. prosince výměnu domácího cukroví. Adventní program doplní také víkendové tvořivé dílny.
U vstupu do VMO přivítají návštěvníky živé stromky se slaměnými a skleněnými ozdobami, sušeným ovocem a červenými mašlemi. "Na Moravě se vánoční stromky začaly objevovat až v poslední čtvrtině 19. století. Na venkově míval stromek místo i u stropu, kam ho rodina zavěsila. A ještě v roce 1910 bychom v olomouckém muzejním časopise našli zmínku o fejetonu, jehož autor považoval vánoční stromek za cizí zvyk dovezený z Německa," podotkla Andrea Mrkusová z Regionálního pracoviště pro nemateriální kulturní dědictví VMO.