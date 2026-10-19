V Olomouci začne festival Prix Bohemia Radio,nabídne nejlepší rozhlasovou tvorbu

V Olomouci začne mezinárodní festival rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio, který každoročně nabízí nejlepší českou i zahraniční rozhlasovou a podcastovou tvorbu. Během dnešního slavnostní zahájení přehlídky získá Cenu Thálie za nejlepší herecký výkon v rozhlasové hře herečka Magdaléna Borová za roli Marianne v rozhlasové hře Scény z manželského života Ingmara Bergmana v režii Beaty Parkanové. Ve stejný den se Síň slávy Českého rozhlasu rozšíří o další osobnost, udělena bude také Cena Hany Maciuchové.
Ode dneška začne i samotná soutěžní přehlídka děl v kategoriích Dokument, Drama, Reportáž a Podcast. Letos bylo přihlášeno 167 děl, z toho 35 dokumentů, 29 dramat, 56 českých a 11 zahraničních reportáží a 36 podcastů. Letošní ročník zároveň připomene deset let soutěžní kategorie Reportáž, která je jako jediná z festivalových kategorií otevřena také zahraničním účastníkům.
Kromě soutěžní přehlídky nabídne Prix Bohemia Radio také program pro veřejnost. Festival nabídne mimo jiné natáčení Desítky Pavla Horvátha, setkání s herci Otakarem Brouskem, Martinem Fingerem či Igorem Barešem, panelovou diskusi Žárovky s mladými vědci, divadelní představení Špinarka, koncert zpěvačky Moniky Načevy s kapelou nebo Milana Kňažka a Story s Lucií Šoralovou. V programu je i debata Slovenská lekce o veřejnoprávních médiích na Slovensku. Přehlídka potrvá do čtvrtka, kdy bude zakončena oceněním nejlepších tvůrců čtyř prezentovaných kategorií.