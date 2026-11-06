V Olomouci zazní koncert k Dni válečných veteránů v podání česko-polských sborů

Českou a polskou hudební tradici propojí Koncert pro hrdiny, který se chystá příští týden v olomouckém Husově sboru u příležitosti Dne válečných veteránů. Na jednom pódiu se 11. listopadu setkají sbor Moravského divadla Olomouc a sbor Opolské filharmonie. Posluchačům nabídnou program věnovaný připomínce válečných hrdinů a hodnotám míru, naděje a vzájemného porozumění, sdělila ČTK mluvčí Moravského divadla a Moravské filharmonie Eliška Přichystalová.
"Akcí chceme poděkovat všem válečným veteránům, připomenout oběti válek a také podtrhnout důležitost míru a vzájemného porozumění," vysvětlil ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie David Gerneš. Dodal, že se koncert koná ve spolupráci s organizací Paměť národa a olomouckým Husovým sborem, který si letos připomíná 100 let od otevření.
Hudební program nabídne díla českých i polských skladatelů, jako je Antonín Dvořák, Jan Krutul či Henryk Górecki. Významné místo v programu zaujmou také Čtyři písně o Marii Bohuslava Martinů. Závěrečná skladba cyklu, Obraz Panny Marie, čerpá inspiraci z legendy o ikoně Panny Marie Čenstochovské a symbolicky tak propojuje českou a polskou kulturní tradici. "Duchovní rozměr díla zároveň přirozeně souzní s poselstvím celého koncertu," doplnila Přichystalová. Vrcholem koncertu bude společné provedení Dvořákovy skladby Hospodine, pomiluj ny z oratoria Svatá Ludmila za doprovodu varhan.
Koncert nebude pouze hudebním setkáním, ale také příležitostí připomenout si osudy svědků zásadních historických událostí. Významným partnerem projektu je Paměť národa, jejíž středomoravská pobočka dlouhodobě zaznamenává a uchovává svědectví válečných veteránů i dalších pamětníků. "Češi a Poláci stáli v odboji i v disentu často na stejné straně. Proto dává smysl, že se na Den válečných veteránů potkají na jednom pódiu sbory z obou zemí. Jsme rádi, že část výtěžku podpoří natáčení příběhů dalších pamětníků. I díky akcím jako je tato se již jen v našem regionu podařilo natočit více než 1000 pamětníků," dodal ředitel olomoucké pobočky Paměť národa Střední Morava Petr Zavadil.