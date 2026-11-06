V Olomouci zazní koncert k Dni válečných veteránů v podání česko-polských sborů

Autor: ČTK
  8:47aktualizováno  8:47
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Českou a polskou hudební tradici propojí Koncert pro hrdiny, který se chystá příští týden v olomouckém Husově sboru u příležitosti Dne válečných veteránů. Na jednom pódiu se 11. listopadu setkají sbor Moravského divadla Olomouc a sbor Opolské filharmonie. Posluchačům nabídnou program věnovaný připomínce válečných hrdinů a hodnotám míru, naděje a vzájemného porozumění, sdělila ČTK mluvčí Moravského divadla a Moravské filharmonie Eliška Přichystalová.

"Akcí chceme poděkovat všem válečným veteránům, připomenout oběti válek a také podtrhnout důležitost míru a vzájemného porozumění," vysvětlil ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie David Gerneš. Dodal, že se koncert koná ve spolupráci s organizací Paměť národa a olomouckým Husovým sborem, který si letos připomíná 100 let od otevření.

Hudební program nabídne díla českých i polských skladatelů, jako je Antonín Dvořák, Jan Krutul či Henryk Górecki. Významné místo v programu zaujmou také Čtyři písně o Marii Bohuslava Martinů. Závěrečná skladba cyklu, Obraz Panny Marie, čerpá inspiraci z legendy o ikoně Panny Marie Čenstochovské a symbolicky tak propojuje českou a polskou kulturní tradici. "Duchovní rozměr díla zároveň přirozeně souzní s poselstvím celého koncertu," doplnila Přichystalová. Vrcholem koncertu bude společné provedení Dvořákovy skladby Hospodine, pomiluj ny z oratoria Svatá Ludmila za doprovodu varhan.

Koncert nebude pouze hudebním setkáním, ale také příležitostí připomenout si osudy svědků zásadních historických událostí. Významným partnerem projektu je Paměť národa, jejíž středomoravská pobočka dlouhodobě zaznamenává a uchovává svědectví válečných veteránů i dalších pamětníků. "Češi a Poláci stáli v odboji i v disentu často na stejné straně. Proto dává smysl, že se na Den válečných veteránů potkají na jednom pódiu sbory z obou zemí. Jsme rádi, že část výtěžku podpoří natáčení příběhů dalších pamětníků. I díky akcím jako je tato se již jen v našem regionu podařilo natočit více než 1000 pamětníků," dodal ředitel olomoucké pobočky Paměť národa Střední Morava Petr Zavadil.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?

Česká minisérie Moloch na CANAL+

Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou CANAL+. Co to znamená pro dosavadní zákazníky? Přijdou o některé oblíbené programy, budou muset...

MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět

Tudy se bude objíždět křižovatka ulic Zálesí a Vídeňská. (Foceno 6. listopadu...

Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce na stanici Nemocnice Krč přinesou výrazné zásahy do dopravy, úpravy jízdních pruhů i provizorní...

Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné

Vlaková stanice Zlín-střed je pátou zastávkou legionářského vlaku při jeho...

Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých laboratoří. Zdarma můžete vyrazit také do Národní galerie, na fotografickou výstavu nebo si procvičit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Semir z Kobry 11 má novou roli. Z vojenského náklaďáku vznikl luxusní dům na kolech

MAN před přestavbou sloužil armádě. Měl najeto jen 4 500 kilometrů.

Z vojenského náklaďáku luxusní dům na šesti kolech! Obří MAN přezdívaný Semir, pojmenovaný po hrdinovi seriálu Kobra 11, veze ložnici, koupelnu, pračku, myčku i vlastní čističku vody. V české dílně...

Herečka Eva Leinweberová: Buď jste v jednom kole, nebo vám žádné nabídky nepřicházejí

Eva Leinweberová

Diváci ji znají z Comebacku, Účastníků zájezdu či Vratných lahví. Herečka Eva Leinweberová ale přiznává, že některé kultovní hlášky ze svých rolí dlouho vůbec neznala. V rozhovoru vzpomíná na...

Metoda IPS pomůže duševně nemocným v Moravskoslezském kraji k běžné práci

ilustrační snímek

Lidé s duševním onemocněním v Moravskoslezském kraji získají šanci na uplatnění na běžném trhu práce díky osvědčené mezinárodní metodě IPS, kterou zavádí ostravská organizace Spirála. Projekt...

7. listopadu 2026  5:12,  aktualizováno  5:12

Povolební jednání v Prostějově zatím neskončilo podpisem koaliční smlouvy

ilustrační snímek

Povolební jednání v Prostějově tři dny před ustavujícím zasedáním zastupitelstva zatím nevyústila v podpis koaliční smlouvy. Vítězné Na rovinu! (STAN, TOP 09,...

6. listopadu 2026  22:39,  aktualizováno  22:39

V plném sále v Brně vystoupili Bamberští symfonikové pod taktovkou Hrůši

ilustrační snímek

Ve vyprodaném sále Janáčkova divadla v Brně dnes znovu po dvou letech vystoupili Bamberští symfonikové pod taktovkou Jakuba Hrůši. Pro festival Janáček Brno...

6. listopadu 2026  21:30,  aktualizováno  21:30

Předsedou brněnské ODS bude radní Svoboda, místopředsedou Chládek

ilustrační snímek

Brněnská organizace ODS bude mít nové vedení. Oblastní sněm strany dnes zvolil předsedou nového brněnského radního pro majetek a bytovou výstavbu Matyáše...

6. listopadu 2026  20:29,  aktualizováno  20:29

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Škoda, že to nevyšlo. Starosta Rožnova lituje zrušených plánů na polovodiče

Jan Kučera je od roku starostou Rožnova pod Radhoštěm.

Za špatnou zprávu označil starosta Rožnova pod Radhoštěm Jan Kučera informaci o tom, že americký výrobce polovodičů onsemi zrušil plány na rozšíření výroby v rožnovském závodě za více než 40 miliard...

6. listopadu 2026  20:42,  aktualizováno  20:42

Vysmekla se záchranářům a utekla. Policie pátrá po ženě se sebevražednými sklony

ilustrační snímek

Středočeská policie pátrá po šestatřicetileté Ludmile Jaňourové se sebevražednými sklony, která v pátek odpoledne utekla záchranářům před převozem na vyšetření. Může mít u sebe nůž, lidé by se ji...

6. listopadu 2026  20:22

Soud zamítl stížnost na volby v Chebu, kterou podali odpůrci průmyslového parku

ilustrační snímek

Krajský soud v Plzni zamítl stížnost na průběh a výsledky voleb v Chebu. Stěžovali si kandidující odpůrci Strategického podnikatelského parku (SPP), kteří...

6. listopadu 2026  18:38,  aktualizováno  18:38

V Novém Městě n.M. vznikne čtyřkoalice, starosta Slavík (ODS) má pokračovat

ilustrační snímek

V devítitisícovém Novém Městě nad Metují na Náchodsku by měla vládnout radniční čtyřkoalice složená z vítězné ODS, z uskupení Východočeši Nové Město nad...

6. listopadu 2026  17:56,  aktualizováno  17:56

Brodec, obec nejdéle řízená správcem, má po čtyřech letech zastupitelstvo

Brodec, obec nejdĂ©le Ĺ™Ă­zenĂˇ sprĂˇvcem, mĂˇ po ÄŤtyĹ™ech letech zastupitelstvo

Brodec na Lounsku, obec nejdéle řízená správcem, má po čtyřech letech zastupitelstvo. Kandidátka byla pouze jedna, starostou se stal Petr Kotek, který byl v...

6. listopadu 2026  17:41,  aktualizováno  17:41

Pelc chtěl po smrtelné nehodě dohodu o vině, žalobkyně nereagovala, píše NS

Prestižní ocenění EY Podnikatel roku 2015 získal Zdeněk Pelc, majitel loděnické...

Miliardář a někdejší šéf loděnické továrny na gramodesky Zdeněk Pelc, který podle policie zavinil loni v létě pod vlivem alkoholu smrtelnou nehodu, chtěl před podáním obžaloby uzavřít dohodu o vině a...

5. listopadu 2026  20:12,  aktualizováno  6. 11. 19:10

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Na gymnázium stačilo i 29 bodů. Přehled pražských škol, kde byla nižší hranice přijetí

Kam po devítce? Výběr střední školy zaměstná celou rodinu ještě před samotnými...

Přijímačky na střední školy se blíží a deváťáci začínají řešit, kam podat přihlášku. Ne každý přitom musí dosáhnout vysokého počtu bodů, aby se dostal na maturitní obor. V Praze loni uspěli i...

6. listopadu 2026  19:08

Památník Vojna zve 17. listopadu na prohlídky, výstavu i vzpomínky pamětníků

ilustrační snímek

Na komentované prohlídky a výstavu doplněnou o promítání dobových dokumentárních filmů se mohou těšit návštěvníci, kteří 17. listopadu zavítají do Památníku...

6. listopadu 2026  16:48,  aktualizováno  16:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.