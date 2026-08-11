V olomoucké zoo se narodila dvě mláďata ocelota slaništního

V olomoucké zoologické zahradě se narodila dvě mláďata ocelota slaništního. Zoo tento druh jihoamerické kočkovité šelmy chová od roku 2019 a za tu dobu v ní přišlo na svět pět mláďat. ČTK to dnes sdělila mluvčí zoo Iveta Gronská. Ocelot slaništní patří mezi menší kočkovité šelmy, velikostí a stavbou těla se podobá kočce domácí.
Dvě koťata podle zooložky Jitky Vokurkové velmi dobře prospívají. "Pakliže návštěvníci přijdou ruku v ruce se štěstím, mají možnost je spatřit. Nicméně je pravdou, že si je matka velice bedlivě střeží a spatřit je se rovná spíše náhodě než běžnému okamžiku," uvedla.
Ocelot slaništní má srst pokrytou černými skvrnami, které se místy slévají do pruhů. Na krku vytvářejí charakteristický "obojek". Černé ušní boltce mají bílou skvrnu, která slouží ke komunikaci s ostatními jedinci.
Kočkovitá šelma žije v Jižní Americe, kde obývá především husté lesy a křovinaté oblasti. Je samotářská a aktivní převážně v noci. Dobře plave a šplhá, živí se například ptáky, rybami, hlodavci, ještěrkami a hmyzem. Ve větvích stromů také odpočívá a páří se. Samice zpravidla rodí dvě až tři koťata. Oceloti slaništní se dožívají přibližně 14 až 16 let.
Populaci ocelotů slaništních v minulosti výrazně zasáhl obchod s kožešinami. Poptávka po nich vzrostla zejména v 80. letech minulého století poté, co byl omezen obchod s kožešinami jiných jihoamerických kočkovitých šelem. Na výrobu jednoho kožichu bylo podle zoo zapotřebí zhruba 25 kůží ocelotů. Kvůli obchodu byly uloveny desetitisíce těchto zvířat.
Od roku 1992 je tento živočišný druh chráněn úmluvou CITES a jeho lov je nelegální. Populaci ocelota slaništního ve volné přírodě se díky tomu podařilo stabilizovat.