V olomoucké zoo se narodilo šest mláďat geparda štíhlého, po 12leté přestávce

V olomoucké zoologické zahradě se narodilo šest koťat geparda štíhlého, životaschopná mláďata přišla na svět ve zdejší zoo zhruba po dvanáctileté přestávce. Jde navíc o nejvyšší počet za dobu tamního chovu, sdělila dnes ČTK mluvčí zoo Iveta Gronská. Zvýšení populace této nejohroženější kočky Afriky a současně nejrychlejšího savce planety považuje vedení zahrady za velký chovatelský úspěch. Zoo Olomouc chová gepardy od roku 1999 a dosud úspěšně odchovala 18 mláďat.
"Samice si, ačkoliv je prvorodička, počíná velmi dobře a příkladně. Mléka má dostatek pro všechny přírůstky, které mohou zdárně přibírat na váze. Je však potřeba u matky dodržovat neustálý klid," uvedla ošetřovatelka Hana Dostálová. Pohlaví koťat bude známo po jejich první veterinární kontrole během odčervování a čipování.
Podle zooložky Jitky Vokurkové jde o velký chovatelský úspěch, poukázala na to, že ve volné přírodě se gepardů štíhlých v důsledku ztráty přirozeného prostředí a ilegálního obchodu se zvířaty pohybuje posledních 7500 jedinců. Tento druh je proto zařazen do kategorie ohrožených. "Aktuálně se v Evropské asociaci evropských zahrad a akvárií (EAZA) chová v 99 institucích 321 gepardů. Mláďata narozená v naší zoologické zahradě jsou prvními letošními mláďaty narozenými v rámci EAZA, a i proto se jedná o velmi významnou událost," doplnila zooložka.
Gepard štíhlý je nejrychlejším savcem planety, dokáže vyvinout rychlost až 110 kilometrů v hodině. Při běhu se pohybuje až sedm metrů dlouhými skoky. "Ve vzduchu manévruje dlouhým ocasem, který mu pomáhá udržet rovnováhu. Při běhu vypadá, že levituje. Touto rychlostí dokáže běžet zhruba 20 vteřin. Běh je vyčerpávající, gepard se přehřívá a rychle se unavuje. Zajímavá je i neuvěřitelná schopnost měnit akceleraci, a to z něj jednoznačně dělá jednoho z nejhbitějších savců v přírodě," doplnila mluvčí zoo.
Gepard štíhlý obývá africké stepi, řídké lesy a lesnaté savany, kde žije samotářským způsobem života. Nevyšší počet gepardů se vyskytuje v Namibii. Je nejúspěšnější samotářský lovec, až 40 procent jeho loveckých pokusů končí úspěchem, zaměřuje se přitom například na gazely, antilopy či zajíce, doplnili zástupci zoo.
Pro olomouckou zoo jde o další chovatelský úspěch v pořadí. Na konci března se zde zhruba po deseti letech narodila mláďata kriticky ohroženého levharta mandžuského, kterých žije ve volné přírodě už jen posledních zhruba 130 kusů. Levhartí samice přivedla na svět trojčata, což je u levhartů mandžuských spíše výjimečné. Jedno z mláďat však nakonec uhynulo, dvěma se podle ošetřovatelů daří dobře, uvedla tento týden Mladá fronta Dnes. Na celém světě chová levharty mandžuské 91 institucí. Starají se o 190 těchto vzácných šelem.