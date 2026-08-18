V olomoucké zoo se po osmi letech narodila mláďata zoborožce šedolícího

Olomoucká zoologická zahrada po osmi letech odchovala dvě mláďata zoborožce šedolícího. Jde o první odchov nového rodičovského páru zoborožce šedolícího, který sestavili chovatelé zoo. Olomoucká zoologická zahrada o zoborožce šedolící pečuje od roku 2003, do roku 2019 se jí podařilo odchovat 15 mláďat. ČTK to dnes sdělila mluvčí zoo Iveta Gronská.
Hnízdní aktivita páru zoborožců začala letos počátkem března. Samice se poté bez pomoci samce zazdila v připravené dubové dutině pomocí směsi bláta, slin, kousků potravy a trusu. Od té chvíle byla odkázána na potravu přinášenou samcem. Při kontrole na začátku dubna chovatelé v dutině objevili první vejce, krátce poté druhé. Přibližně o měsíc později se vylíhla dvě mláďata.
"Samice je napoprvé skvělá matka a při každé kontrole zakrývala mláďata svým tělem. Ta příkladně rostla, ve dvou měsících se spolu se samicí probourala ven z hnízdního kmene a připojila k samci," uvedl kurátor ptáků v olomoucké zoo Jan Kirner. Samec po opuštění hnízda začal rodinu výrazně chránit. Hlasitým křikem odhání lidi, kteří se přiblíží k voliéře, a několikrát se pokusil napadnout chovatele. Oba rodiče svá mláďata krmí i po opuštění hnízda.
Matkou letošních mláďat je samice, která se v olomoucké zoo narodila v roce 2013. Jejím partnerem se stal samec pocházející z volné přírody, který byl do Olomouce přivezen o dva roky později. Jeho geny jsou podle zoo pro populaci chovanou v lidské péči cenné. Letošní dvojice mláďat představuje pro olomouckou zoo první úspěšný odchov zoborožců šedolících ve druhé generaci, kdy mláďata odchoval jedinec, který se v této zahradě narodil.
S chovem zoborožců šedolících začala olomoucká zoo v roce 2003. První sestavený pár sice vykazoval hnízdní aktivitu, mláďata ale neodchoval. Další pár zoo dala dohromady v letech 2006 a 2007 a první úspěšný odchov zoborožců šedolících zaznamenala v roce 2009. Podle zahrady se tehdy jednalo o první odchov tohoto druhu v rámci Unie českých a slovenských zoologických zahrad.
Zoborožci šedolící žijí ve východní Africe. Jejich populace ve volné přírodě podle zoo klesá, jedním z důvodů je nelegální obchod. Odchovy v zoologických zahradách proto podle chovatelů přispívají k udržení záložní životaschopné populace druhu v lidské péči.