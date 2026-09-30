V olomoucké zoo vzniká největší hlubinné akvárium v ČR, bude mít 350.000 litrů

Největší hlubinné akvárium se žraloky, rejnoky a dalšími mořskými rybami v České republice vznikne v novém vzdělávacím centru Loděnka v Zoologické zahradě Olomouc. Stavba centra začala letos v březnu a dokončena má být v roce 2028. Nádrž bude vysoká 9,3 metru a její celkový objem dosáhne 350.000 litrů. Voda zaplní zhruba dvě třetiny akvária, hladina tak vystoupá do výšky 6,5 metru. Novinářům to dnes řekl ředitel zoo Radomír Habáň.
Návštěvníci budou podmořský svět v obřím akváriu sledovat přes velké hlavní okno a menší kruhové okno na čelní straně akvária. "Akvárium je bezpochyby dominantou Loděnky. Jeho rozměry jsou výjimečné a už při současné fázi stavby je zřejmé, jak velký prostor bude pro návštěvníky představovat," uvedl Habáň.
Celý objekt Loděnky bude využit hlavně pro práci se školami a dalšími skupinami, které do zoo přicházejí za vzděláváním a jejich zájem o informace týkající se přírody dlouhodobě roste. "Loděnka nám umožní nabídnout těmto aktivitám odpovídající podmínky a současně propojit vzdělávání s velmi atraktivní expozicí," doplnil Habáň. V roce 2025 zoo připravila 140 výukových programů pro 115 škol. V rámci sedmi turnusů příměstských táborů se věnovala 233 dětem.
Stavbaři od jara vybudovali přibližně 80 procent základů budovy Loděnky a práce pokračují na úrovni prvního podzemního podlaží, kde vzniká zázemí pro technologie akvária. Loděnka vzniká jako jednopodlažní vzdělávací centrum s architektonickou podobou připomínající mořského hlavonožce, podle kterého dostalo i své jméno. Kromě akvária nabídne přednáškový sál pro 100 lidí a dvě samostatné učebny, každou s kapacitou 30 žáků.
Celkové náklady na vybudování centra Loděnka činí 72,2 milionu korun včetně DPH. Na financování se podílí také evropská dotace z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci ITI Olomoucké aglomerace, která může činit až 28 milionů korun. Zbývající část nákladů uhradí město ze svého rozpočtu.