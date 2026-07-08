V Olomouckém kraji byl zrušen zákaz rozdělávání ohně v přírodě

V Olomouckém kraji byl dnes zrušen zákaz rozdělávání ohně v přírodě, pálení klestí či používání pyrotechniky, který hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) vyhlásil 26. června kvůli suchu a vysokým teplotám. Rozhodnutí hejtmana o ukončení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů je na úřední desce krajského úřadu. Zákaz rozdělávání ohně v přírodě byl v Olomouckém kraji vyhlášen i v červenci 2023, opatření tehdy platilo 16 dní.
Okleštěk zrušil vyhlášené období zvýšeného nebezpečí požárů i na základě doporučení krajského ředitele hasičů Karla Koláříka. Preventivní opatření vyhlásil hejtman v závěru června pro celé území Olomouckého kraje, na opatření se dohodl a Koláříkem. V době vyhlášení zákazu panovaly v Česku vysoké teploty a kraj sužovalo velké sucho. V posledních dnech se ale výrazně ochladilo a dešťové přeháňky snížily riziko vzniku požárů.
Od 26. června bylo na celém území Olomouckého kraje, zejména v lesích, parcích, zahradách, na loukách, ve skladech sena a slámy a na zemědělských pozemcích až do odvolání zakázáno rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně, pálení klestí či zbytků po těžbě na lesních pozemcích. Zapovězeno bylo i používání pyrotechnických výrobků, lampionů štěstí a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů.
Zakázána byla rovněž jízda parních lokomotiv, pokud nebyla zajištěna bezpečnostní opatření zabraňující vzniku požáru. Součástí opatření byl i zákaz spotřebovávání vody z umělých a přírodních nádrží určených jako zdroje požární vody k jiným účelům než k hašení požárů. Porušení těchto povinností bylo možné postihovat jako přestupek.