V Olomouckém kraji bylo dnes až 36 stupňů, na Lysé bylo přes 25 stupňů

V Olomouckém kraji dnes nejvyšší teplota dosáhla 36 stupňů, meteorologové ji naměřili ve Šternberku na Olomoucku. Teplo bylo i na horách, na Lysé v Beskydech překročila teplota 25 stupňů, příliš se neochladili lidé ani na Pradědu v Jeseníkách, kde bylo 21 stupňů. V Olomouckém kraji bylo překročeno denní maximum na 11 ze 13 stanic měřících více než 20 let, uvedli dnes meteorologové na sociálních sítích.
"Většinou se maxima pohybovala kolem 34 stupňů s nejvyšší hodnotou 36 stupňů na stanici Šternberk. I na horách bylo teplo, maximum na Lysé hoře překročilo 25 stupňů, na Pradědu 22 stupňů. Jen přechodně se vytvářela malá kupovitá oblačnost, jedna izolovaná přeháňka se odpoledne vyskytla na Libavé, nezasáhla žádnou srážkoměrnou stanici, odhadem spadlo kolem pěti milimetrů deště," uvedli meteorologové.
Horké a slunečné počasí očekávají meteorologové i během víkendu. "Nejteplejším dnem bude neděle, kdy maxima mohou i v našem regionu dosáhnout 39 stupňů. Ani v noci teplota většinou neklesne pod 20 stupňů, očekáváme tedy takzvanou tropickou noc a to i na horách," dodali meteorologové.
Příští týden v pondělí již bude postupovat přes Čechy k východu studená fronta, ale na severní Moravě se mohou ojedinělé přeháňky nebo bouřky dostavit až večer nebo v noci na úterý. Teploty ještě v pondělí vystoupí na hodnoty kolem 35 stupňů. "Citelné ochlazení tedy můžeme očekávat až v polovině příštího týdne," dodali meteorologové.