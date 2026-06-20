V Olomouckém kraji dnes padaly teplotní rekordy, bylo výrazně přes 30 stupňů

Na osmi z 11 stanic Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Olomouckém kraji s dlouhodobou historií měření dnes padly teplotní rekordy pro 20. června. Na některých místech se teplota dostala i nad 33 stupňů Celsia. Nejvyšší teplotu v regionu zaznamenala stanice v Prostějově s hodnotou 33,8 stupně Celsia. Dosavadní devět let staré maximum pro 20. červnový den tam bylo o stupeň nižší. ČTK to řekl dnes řekl Tomáš Ostrožlík z ostravského pracoviště ČHMÚ.
V Přerově bylo dnes 33,7 stupně Celsia. Dosavadní, pět let staré teplotní maximum bylo ve městě překonáno o 0,2 stupně Celsia. Teplotu 32,9 stupně Celsia naměřili dnes meteorologové v Šumperku. Překonala tam rekord pro 20. června z roku 2013, který byl 31,5 stupně Celsia. Z roku 2002 pocházelo dosavadní maximum 32,7 stupně Celsia v Jeseníku, dnes bylo ve městě o desetinu stupně tepleji. Rekordní teploty zaznamenali meteorologové i na některých dalších místech. "Nejvyšší teploty byly na samém jihu Olomouckého kraje," řekl Ostrožlík.
Vůbec nejtepleji v České republice, a to 36 stupňů Celsia, bylo dnes podle údajů, které ČHMÚ zveřejnil na facebooku, ve Šternberku na Olomoucku. Na tamní stanici však teplotu měří teprve čtyři roky. Ostrožlík navíc nevyloučil, že naměřená hodnota nemusí být zcela přesná a meteorologové ji ještě mohou zpětně upravit. Dosavadní maximum pro 20. června bylo ve Šternberku z roku 2023 a činilo 31,9 stupně Celsia.
Teplé počasí by v Olomouckém kraji mělo přetrvávat i v následujících dnech. V neděli bude v regionu podle předpovědi ČHMÚ jasno až polojasno, postupně by měla přibývat oblačnost, přičemž lokálně se mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupají na 28 až 31 stupňů Celsia, na horách by se maxima mělo pohybovat mezi 21 až 25 stupni. V pondělí očekávají meteorologové v kraji denní maxima mezi 25 až 30 stupni Celsia.