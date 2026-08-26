V Olomouckém kraji kandiduje v komunálních volbách 13.259 lidí, méně než minule

O hlasy voličů se letos v Olomouckém kraji bude v komunálních volbách ucházet 13.259 kandidátů politických stran a uskupení, ve srovnání s předchozími volbami do obecních zastupitelstvech v roce 2022 jich je o 183 méně. Na letošních kandidátkách v kraji figuruje 8555 mužů a 4704 žen. Vyplývá to z údajů o kandidátních listinách, které dnes Český statistický úřad (ČSÚ) publikoval na volebním webu.
Nejvíce kandidátů půjde do podzimních komunálních voleb v Olomouckém kraji opět pod hlavičkou nezávislých sdružení, statistici jich letos evidují 7442. Na celkovém počtu kandidátů dle volební strany tak mají nezávislí kandidáti podíl zhruba 56 procent. S výrazným odstupem následuje KDU-ČSL (1053) a ANO (532). Nejméně kandidátů mají Strana zelených (osm), Sdružení DSZ - Za práva zvířat (tři) a Česká strana národně sociální (dva).
Pouze z jedné kandidátky budou v říjnu vybírat zastupitele například obyvatelé Lipiny a Komárova na Olomoucku či Líšné na Přerovsku. V Líšné se v řádných komunálních volbách v září 2022 jako v jediné obci v Olomouckém kraji nevolilo, protože se tehdy o post v zastupitelstvu neucházel žádný kandidát. V lednu 2023 se proto v Líšné konaly dodatečné komunální volby.
Průměrný věk kandidátů do obecních zastupitelstev letos v Olomouckém kraji činí 48,14 roku, před čtyřmi lety byl 47,67 roku. Nejvíce kandidátů je je ve věkové kategorii od 50 do 54 let, a to 2120. Nejstarší uchazečkou o post obecního zastupitele je pětadevadesátiletá Zdeňka Bicanová, která kandiduje za ANO v Hlubočkách na Olomoucku. Stejně starý je i kandidát Zdeněk Fryčák. O hlasy voličů se bude v říjnu ucházet v Uničově na Olomoucku na kandidátce Spojené generace pro Uničov. Více než 80 let je v celém kraji 76 kandidátům do zastupitelstev.
O komunální volby před čtyřmi lety v Olomouckém kraji měli voliči menší zájem než v roce 2018. V kraji v roce 2022 přišlo volit členy obecních zastupitelstev 232.642 lidí, o čtyři roky dříve jich bylo o 9763 více. Krajská volební účast tak klesla na 46,09 procenta z 47,16 procenta v roce 2018. Nejvíce mandátů v roce 2022 opět získali nezávislí kandidáti, za kterými následovali zástupci KDU-ČSL, STAN, hnutí ANO a ODS.