V Olomouckém kraji platí od dnešního poledne zákaz rozdělávání ohně v přírodě, pálení klestí či používání pyrotechniky. Vyplývá to z rozhodnutí o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, které dnes vydal hejtman Ladislav Okleštěk (ANO). Důvodem tohoto kroku je sucho spojené s vysokými teplotami. Omezení jsou platná do odvolání, řekl ČTK hejtman. Stejné rozhodnutí vydal kraj naposledy 12. července 2023. Platilo tehdy 16 dní.
Dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru vyhlašuje hejtman pro celé území kraje. Na opatření se dohodl s krajským ředitelem hasičů Karlem Koláříkem. "Na tomto rozhodnutí jsme se společně shodli, důvodem je současné počasí, cílem je snížit riziko požárů," řekl dnes ČTK hejtman. Podotkl, že podle něj tato rozhodnutí budou postupně platit i v jiných krajích. Zákaz rozdělávání ohně poblíž porostů ode dneška platí například ve středních Čechách. "Propojili jsme se s některými kolegy hejtmany, že by bylo dobře se tím nyní zabývat," doplnil Okleštěk.
Podle mluvčí hasičů Lucie Balážové je tak od dnešního poledne na celém území Olomouckého kraje, zejména v lesích, parcích, zahradách, na loukách, ve skladech sena a slámy a na zemědělských pozemcích až do odvolání zakázáno rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně, pálení klestí či zbytků po těžbě na lesních pozemcích. Zapovězeno je i používání pyrotechnických výrobků. Zakázáno je používat i takzvané lampiony štěstí a odhazovat hořící nebo doutnající předměty.
Zakázána je rovněž jízda parních lokomotiv, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření, která zabrání vzniku požáru. Součástí opatření je i zákaz spotřebovávání vody z umělých a přírodních nádrží určených jako zdroje požární vody k jiným účelům než k hašení požárů, řekla dnes ČTK mluvčí hasičů. Porušení těchto povinností lze postihovat jako přestupek, vyplývá z rozhodnutí.
Kromě hrozby požárů apelují města na obyvatele také kvůli vodě, příkladem je město Hranice na Přerovsku, které k hospodárnosti vyzvalo obyvatele na svých stránkách. "V současné době dochází u povrchových vod k nízkým průtokům ve vodních tocích, které téměř dosahují na hranici sucha. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad a životního prostředí, jako vodoprávní úřad, proto vyzývá veřejnost k maximálnímu hospodárnému užívání povrchových a podzemních vod," uvedlo město. Zakázáno je bez povolení či souhlasu vodoprávního úřadu užívat čerpadla či jiná technická zařízení pro odběr vod z potoků například pro zalévání trávníků a zahrad či napouštění bazénů, upozornila radnice.
Ve čtvrtek dosáhly teploty v Olomouckém kraji až 34 stupňů, podle meteorologů budou ještě stoupat. "Nejtepleji by mělo být v neděli, tam máme v předpovědi 35 až 39 stupňů. V pondělí bude v olomouckém regionu také ještě teplo, teploty se mohou pohybovat minimálně dopoledne až kolem 35 stupňů, poté bude přecházet fronta," řekla ČTK Eva Richtariková z ostravského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.